Lo chef Marco Sacco, noto per le sue due stelle Michelin al ristorante Piccolo Lago di Verbania, è stato condannato a due mesi e venti giorni di reclusione per aver servito vongole contaminate durante un pranzo di nozze. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare, in particolare per quanto riguarda i frutti di mare, che possono essere veicoli di tossine e patogeni pericolosi per la salute umana.

Le vongole in questione erano contaminate da norovirus, un agente patogeno che può causare gravi sintomi gastroenterici come nausea, vomito e diarrea. Questo caso evidenzia l'importanza di seguire rigorosi standard di sicurezza alimentare nella preparazione e nel servizio dei cibi, specialmente quelli a rischio come i frutti di mare.

Studi precedenti hanno dimostrato che i frutti di mare, inclusi le vongole, possono accumulare sostanze tossiche e patogeni a causa di contaminazioni ambientali. Queste sostanze, note come forever chemicals per la loro persistenza nell'ambiente, rappresentano un rischio crescente per la sicurezza alimentare. Inoltre, le alghe tossiche, responsabili delle fioriture algali nocive (HABs), possono contaminare i molluschi bivalvi che le ingeriscono, portando a intossicazioni alimentari negli esseri umani.