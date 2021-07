Mario Draghi , Nuovo Cdm : scuola e i trasporti pubblici col Green pass

Evitate la didattica a distanza e contenete la curva del contagio con le nuove normative sui trasporti. Questi i nodi che Mario Draghi dovrà sciogliere in consiglio dei ministri nelle prossime ore. Bisognerà trovare soluzioni per convincere i 222.000 dipendenti della scuola non vaccinati. E nei trasporti, l'uso del Green pass su treni, navi e aerei dovrebbe essere quasi certo.

Studenti e docenti tornano alla frequenza a settembre, anche quando il distanziamento non sarà possibile. Lo ha detto il ministro Bianchi nell'ultimo incontro con i sindacati scolastici. Ma lui è in prima linea sui vaccini per gli insegnanti e non è che ci siano i maggiori dubbi. Non ci sarà alcun obbligo, almeno per ora. Punta a una "raccomandazione forte". I dati delle amministrazioni al personale scolastico, invece, parlano di un'audience dell'85,5% a livello nazionale. Ma quei 222.000 che non sono ancora stati vaccinati devono essere “convinti” in qualche modo. Si sta studiando la sospensione del lavoro, come già fatto con il personale sanitario.

Però in questo momento c'è anche un esercito di studenti, circa 8 milioni, che non hanno fatto il vaccino. A settembre tutti i bambini indosseranno la mascherina, utile anche per superare i problemi di distanziamento nelle aule. L'obbligo delle vaccinazioni per il personale scolastico resta un'ipotesi, che sarà legata soprattutto all'andamento della campagna nelle ultime settimane. In questo senso - osserva il ministro Bianchi - "il mondo dell'istruzione ha reagito responsabilmente". Ma se i dati ancora non migliorano, soprattutto in alcune regioni come Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Calabria, Sicilia e Sardegna, la raccomandazione potrebbe inevitabilmente diventare un obbligo attraverso un decreto.

Nel prossimo Cdm, come aveva già annunciato Mario Draghi, verrà sciolto il nodo del trasporto pubblico. Dal 6 agosto il Green pass dovrebbe essere obbligatorio per salire a bordo di navi, aerei o treni. Nel precedente decreto erano stati eliminati i trasporti per emanare un provvedimento ad hoc con tutte le regole precise. L'intenzione era quella di non lasciare buchi in un periodo delicato come l'estate in cui milioni di persone viaggeranno per turismo e soprattutto ci saranno ingressi da altri paesi. Diverso è il discorso sui trasporti locali e in vista della riapertura delle scuole, quando bisognerà prendere misure definitive per evitare far risalire la curva epidemiologica.

