Green pass : da ottobre obbligatorio per dipendenti ed esercizi pubblici

All'inizio dientrerà in vigore ilpere lavoratori nei settori in cui è già previsto per i clienti. La strada ormai è segnata, nonostante le divisioni interne alla maggioranza di governo. Dopo la cabina di regia che il presidente del Consiglio Mario Draghi convocherà questa settimana, arriverà l'approvazione del decreto. Ma devono trascorrere almeno 15 giorni affinché chi non è vaccinato abbia la possibilità di sottoporsi alla prima dose, condizione essenziale per ottenere la certificazione verde.

Ristoratori, gestori di palestre e piscine, operatori dei trasporti a lunga distanza saranno i primi a doversi conformare. Insieme ai dipendenti della pubblica amministrazione. Nel frattempo inizierà la procedura per somministrare la terza dose alle persone “fragili”. Una tabella di marcia che il governo chiuderà il 31 dicembre, allo scadere dello stato di emergenza. Tre mesi scanditi da dirigenti e decreti per ripartire in sicurezza, riaprire le scuole in presenza, evitando altre chiusure e nuove chiusure di attività commerciali.

Giovedì si svolgerà l'incontro di Draghi con i capi delegazione del partito per discutere del Green pass e sarà esteso al Cts. Poi, come di consueto, ci sarà un confronto con le Regioni e poi con il Consiglio dei ministri per dare il via libera al decreto. La questione politica è quale sarà l'atteggiamento della Lega. In merito all'obbligo vaccinale, Salvini ha già annunciato che no, nel Green pass, i ministri della Lega potrebbero dare il via libera, come già avvenuto con i precedenti decreti sul certificato verde. Alla Camera il primo decreto che introduce la certificazione verde per i luoghi pubblici indoor in Italia. Palazzo Chigi smentisce la volontà di riporre la fiducia, anche considerando che Salvini aveva chiesto a Draghi di evitarla, ma la decisione verrà presa nelle prossime ore.

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sarà in audizione a Montecitorio e nel pomeriggio in Senato per informare i parlamentari sulle decisioni prese per consentire il rientro in sicurezza nelle classi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, collabora con il capo della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, affinché il certificato di immunità sia obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici, il 10 per cento dei quali non è ancora vaccinato. Se la misura verrà adottata entro la fine di questa settimana, potrebbe entrare in vigore entro e non oltre il 27 settembre o il 4 ottobre. Brunetta incalza: "E' una licenza di libertà, la estenderei a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato".

Salvini, che in settimana vedrà Draghi per fare il punto sul Covid, continua a opporsi, ammettendo però che "si può ragionare solo con chi ha contatti con il pubblico". Cgil, Cisl e Uil in Confindustria e Confapi per cercare un accordo sulle regole del Green pass. Le date in gioco sono le stesse degli ufficiali, 27 settembre o 4 ottobre.

Il ministro Orlando spinge: "E' il modo migliore per evitare di dover tornare a chiusure, lockdown, fermi delle attività produttive e sociali". Tutte le parti sono d'accordo ad eccezione della Lega. Ed è per questo che l'estensione del Green pass è data per scontata per dirigenti e lavoratori in settori per i quali è già stato imposto il QR code: bar e ristoranti coperti, piscine e palestre, treni, navi, aerei.

Il governo è aperto al dibattito sull'implementazione del Green pass per autobus, tram e metropolitana, settore che presenta notevoli difficoltà logistiche, per il numero di passeggeri e la difficoltà nell'effettuare i controlli.

Altre News per: greenpassottobreobbligatoriodipendentiesercizipubblici