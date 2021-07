Red Dead Online: perlustra Annesburg in cerca del gioiello dell'Est

Inoltre, questa settimana in Red Dead Online, un nuovo contratto criminale e altro ancora









Alcune fonti parlano di un rubino tanto perfetto quanto ammaliante, noto come "gioiello dell'Est", che sarebbe nascosto da qualche parte ad Annesburg. Circolano anche voci sul fatto che ci siano problemi tra il rappresentate del senatore e il caposquadra della miniera locale. Mantenendo la calma potresti scoprire nuove informazioni, ma affronta pure la questione come meglio credi.

Se riuscirai a trovare il gioiello dell'Est e a consegnarlo al tuo committente entro il 2 agosto, otterrai una ricompensa per una fondina mancina gratuita. Inoltre, portando a termine questo Lavoro a difficoltà Senza pietà, sbloccherai il Copricapo Annesburg per poterlo poi acquistare presso Madame Nazar.

IL CONTRATTO DEL MOLO

Fatti un nome come alleato dei ribelli con Il contratto del molo, una serie di tre nuove missioni a cui potrai accedere grazie al tuo contatto locale di Blood Money. Aiuta a risolvere delle questioni irrisolte, prima di sferrare un colpo dove fa male a una compagnia di navigazione di Saint Denis. Solo, preparati a sporcarti le mani.

CLUB DEL GRILLETTO FACILE 1

Sblocca la variante Whitchurch per il revolver Cattleman e 25 ranghi validi per le ricompense progredendo nel Club del grilletto facile 1. Acquistando il Club del grilletto facile 1, sbloccherai istantaneamente tutti gli articoli previsti fino al tuo attuale rango del Catalogo Wheeler, Rawson & Co. Club. Inoltre, acquistando tutte e quattro le parti del Club del grilletto facile, otterrai una ricompensa per il Pass di Halloween 2 gratis.

ALLESTIMENTO DELL'ACCAMPAMENTO GRATUITO

Ovunque ti porti il vento, potrai fare i bagagli e spostarti sulla mappa senza alcun costo: per questa settimana lo spostamento del tuo accampamento è gratuito.

SCONTI

Questa settimana gli aspiranti Commercianti possono approfittare dello sconto di 5 Lingotti d'Oro sul Tavolo da macellaio. Inoltre, questa settimana anche vestirsi di tutto punto costa meno, visto lo sconto del 40% offerto dai sarti su tutti gli abiti normali (non per i Ruoli), mentre dagli armaioli è possibile acquistare tutte le armi a ripetizione spendendo il 30% in meno.

