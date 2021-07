Il vaccino COVID-19 che raccomandano per i bambini

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato l'applicazione del vaccino di Moderna contro il COVID-19 ai minori di età compresa tra 12 e 17 anni. È la prima volta che il vaccino è stato autorizzato per i bambini di età inferiore ai 18 anni.

L'EMA, l'organismo di regolamentazione dell'Unione Europea, ha affermato che uno studio su oltre 3.700 bambini di età compresa tra 12 e 17 anni ha dimostrato che il vaccino di Moderna, già approvato per gli adulti, ha suscitato una risposta anticorpale simile.

Fino ad ora, il vaccino realizzato da Pfizer e dal suo partner tedesco BioNTech era l'unica opzione per i bambini in Nord America ed Europa.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti sta studiando l'autorizzazione del vaccino di Moderna per i bambini di età inferiore ai 18 anni.

Data la carenza globale di vaccini, gran parte del mondo ha difficoltà a immunizzare gli adulti.

Organizzazioni come l'Organizzazione mondiale della sanità esortano i paesi ricchi a donare dosi al mondo in via di sviluppo - dove è vaccinato meno del 2% della popolazione - invece di inoculare i settori giovani e meno vulnerabili della popolazione.

Altre News per: vaccinocovidraccomandanobambini