UBISOFT RIVELA NUOVI PRODOTTI TRANSMEDIALI PER FAR CRY 6

Ubisoft ha rivelato che la linea di prodotti per FAR CRYsta aumentando significativamente con l’uscita mondiale di Far Cry 6 il 7 ottobre per Xbox Series X, PlayStation5, Xbox One, PlayStation4, Stadia, Amazon Luna e per PC Windows in esclusiva su Epic Games Store, Ubisoft Store e su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Attraverso un insieme di partnership con produttori di punta in tutto il mondo, i fan del franchise potranno immergersi in una vibrante storia transmediale ispirata dall’universo survival di FAR CRY e dei suoi convincenti protagonisti malvagi.

The Art of Far Cry 6

Dark Horse Books e Ubisoft Toronto hanno unito le forze per creare The Art of Far Cry

6, un fantastico volume che porterà i lettori in un viaggio attraverso la vibrante isola di

Yara. Comprendendo arte concettuale, progettazione dei personaggi e incredibili

ambientazioni e paesaggi, questo grande libro a colori offre numerose informazioni sul

regime di Antón Castillo e sui rivoluzionari di Libertad con il loro arsenale personalizzato.

The Art of Far Cry 6 sarà disponibile in tutti i negozi di libri dal 12 ottobre 2021. Potete

preordinare The Art of Far Cry 6 qui.

Far Cry: Rite of Passage edizione hardcover

Basandosi sui cattivi preferiti dai fan, la serie a fumetti Far Cry: Rite of Passage della

Dark Horse è una cruda storia sull’intricata strada che porta all’ascesa verso il potere. La

storia inizia quando Diego, il figlio del Presidente Antón Castillo, ha appena compiuto

tredici anni. Il compleanno è molto più che una semplice festa, è un rito di passaggio.

Antón si augura di insegnare a Diego un’importante lezione di leadership e racconta

delle storie che ha sentito sulla fine di tre uomini leggendari: il pirata Vaas Montenegro, il

dittatore Pagan Min e il predicatore Joseph Seed.

Il primo episodio della mini-serie da 3 episodi è già disponibile negli Stati Uniti, in

Canada e nel Regno Unito. Far Cry: Rite of Passage verrà riunito in una edizione

hardcover e pubblicato il 30 novembre 2021 in inglese e in altre lingue. Scritto da Bryan

Edward Hill, illustrato da Geraldo Borges, colorato da Michael Atiyeh con il lettering di

Comicraft, la serie ha copertine firmate da Matt Taylor. Potete preordinare Far Cry: Rites

of Passage edizione hardcover qui.

Far Cry: Esperanza’s Tears

Una vita pacifica non funziona per Juan cortez, il personaggio principale di Far Cry 6:

come rivoluzionario professionista, offre i suoi servigi a varie organizzazioni politiche e

criminali in tutto il mondo. Il suo ultimo contratto lo porta a Yara, quando Antón Castillo

torna al potere. Assunto da un traballante movimento rivoluzionario, condotto da un noto

professore di Santa Costa, un paese del Sud America ricco del prezioso metallo

chiamato Tantalium che attrae interessi di ogni tipo, Juan finisce in una trappola mortale.

Questa graphic novel ricca di adrenalina rivisita l’universo cinematografico di Far Cry 6

in una storia selvaggia e ricca d’azione con un cast di personaggi affascinante. Scritta

da Mathieu Mariolle e illustrata e colorata da Afif Khaled con l’aiuto di Salaheddine Basti,

Far Cry: Esperanza’s Tears verrà pubblicato da Glénat Editions nel novembre del

2021. Potete preordinare Far Cry: Esperanza’s Tears qui.

The Far Cry Survival Manual

In The Far Cry Survival Manual, il giornalista Hunter Nash racconta i suoi viaggi

pericolosi attraverso le Rook Island, l’Hope County del Montana, la Republica di Yara e

oltre, per esplorare e sopravvivere ad alcune delle situazioni e degli ambienti più

estremi. Il libro immerge i lettori nell’universo di Far Cry con informazioni pratiche sulla

sopravvivenza, sull’auto-difesa, sugli sport estremi, sulla guida acrobatica e molto altro,

ispirato al gioco che amano. The Far Cry Survival Manual sarà pubblicato da Insight

Editions il 21 settembre 2021. Potete preordinare The Far Cry Survival Manual qui.

“È stato un vero piacere collaborare a questi libri con un gruppo di creatori ed editori

così talentuosi. Siamo davvero felici di dare ai nostri fan l’opportunità di esplorare

ulteriormente il ricco universo di Far Cry”, ha dichiarato Marie-Joëlle Paquin, Product

Director di Far Cry.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 immerge il giocatore nella guerriglia della

rivoluzione moderna ambientata a Yara, un paradiso tropicale bloccato nel tempo al

centro dei Caraibi. Giocando nei panni dell’autoctono Dani Rojas, il giocatore esplora

un’intera isola e si unisce alla rivoluzione per liberare il proprio popolo dal giogo del

dittatore Antón Castillo e del suo figlio adolescente Diego – interpretati dagli attori

hollywoodiani Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) e Anthony Gonzalez

(Coco).

Far Cry 6 è giocabile da soli o in co-op a due giocatori e uscirà il 7 ottobre in

tutto il mondo su Xbox Series X, PlayStation5, Xbox One, PlayStation4, Stadia,

Amazon Luna e per PC Windows in esclusiva su Epic Games Store e Ubisoft Store.

Per maggiori informazioni su Far Cry 6, visita Farcry.com

