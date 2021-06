Red Dead Online: il mercato va alla grande per gli imprenditori della frontiera

Ricompense doppie in tutti gli eventi Free Roam specifici per i Ruoli, bonus sul raggiungimento dei ranghi dei Ruoli, sulle vendite di moonshine da Distillatore e di scorte da Commerciante e altro...

Tutti hanno un incarico nella frontiera, che lo sappiano o meno. Ogni mestiere è importante, e questa settimana Red Dead Online rende onore ai più intraprendenti di qualsiasi professione. Chi salirà di 5 ranghi in totale tra i vari Ruoli disponibili riceverà 2.000 PE del Ruolo e un’offerta del 30% su qualsiasi articolo per Ruolo Affermato o Provetto.

Tutti i giocatori sotto il rango 10 in qualsiasi Ruolo riceveranno un’offerta del 30% su un articolo a scelta per Ruolo (Principiante o Promettente), mentre chi ha raggiunto il rango 20 in tutti e cinque i Ruoli riceverà un’offerta del 50% di sconto su un articolo per Ruolo (Affermato o Provetto) e una ricompensa per 5.000 PE del personaggio.

OTTIENI RDO$ E PE DEL RUOLO DOPPI IN TUTTI GLI EVENTI FREE ROAM SPECIFICI PER I RUOLI

Qualsiasi Ruolo tu abbia scelto, tieni d’occhio gli eventi Free Roam specifici per i Ruoli, come Caccia in branco, Caccia grossa, Sciacallaggio, Uovo di condor, La via del commercio, Censimento animale e altri ancora. Frutteranno a tutti ricompense doppie per tutta la settimana.

PE DEL RUOLO DOPPI NELLE VENDITE DA COMMERCIANTE E DISTILLATORE

Questo è il momento giusto per darsi al commercio, per chi è stato abbastanza previdente da mettere da parte abbastanza scorte: le missioni di vendita da Commerciante forniscono PE del Ruolo doppi per tutta la settimana, come le vendite da Distillatore .

Hai bisogno di dare un po’ di brio ai tuoi affari? Tutti i Commercianti riceveranno 2 ricompense per 25 unità di merci per Commercianti; i Distillatori, invece, avranno 5 ricompense che potranno scambiare con rifornimenti di macerato.

Non farti buttare giù dall’isolamento e dalla monotonia: i Distillatori che hanno voglia di viaggiare potranno spostare gratis la loro Capanna da Distillatore per tutta la settimana, fino al 21 giugno.

