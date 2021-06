Riders Republic disponibile al settembre

Registrati ora per la possibilità di giocare alla prossima Beta

Durante gli Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Riders Republic, il gioco multiplayer di sport outdoor, verrà lanciato il 2 settembre 2021. Riders Republic sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC. Il gioco sarà anche disponibile su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Ubisoft ha anche annunciato che i giocatori si possono già registrare per avere la possibilità di partecipare alle nuove beta.





Maggiori informazioni su https://ridersrepublic.com/UBIFWD0621_register_pr.

Sviluppato da Ubisoft Annecy, Riders Republic invita i giocatori a raggiungere un esilarante terreno di gioco social dove possano sperimentare l’eccitazione degli sport estremi in un open world densamente popolato. I giocatori si connetteranno, gareggeranno e useranno incredibili acrobazie attraverso un’eccitante gamma di sport in bici, sci, snowboard, tuta alare e tuta razzo. Che vogliano cogliere una corrente ascensionale con i loro amici o correre da soli per dominare montagne e canyon, ci sono innumerevoli momenti esilaranti e attività da scoprire.

Riders Republic permette ai giocatori di gareggiare attraverso i più emozionanti scenari che gli Stati Uniti hanno da offrire. Alcuni dei più iconici parchi nazionali americani come Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain e Grand Teton sono stati tutti fedelmente riprodotti e mischiati per creare la più unica e vivida esperienza di gioco di sempre.

Il giocatore potrà fare squadra con o contro gli amici in folli modalità multiplayer:

Gare di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 concorrenti. Nuove gare appaiono a caso nella mappa, così i partecipanti devono tenersi pronti per coprire i punti ciechi, proteggere la loro posizione e rimanere all’erta mentre combattono la battaglia per il traguardo

Gare di Trick: Gareggia in incontri 6v6 e cerca di sfoggiare quanti più trick possibili nei vari moduli per guadagnare punti. Vince la squadra con il punteggio più alto.

Tutti contro tutti: Sfida nuovi avversari in gare a 12 partecipanti e mostra loro come si fa, impegnandoti in una lista di eccitanti eventi selezionati per te.

Versus Mode: Gioca con gli amici per vedere chi è il migliore.

Competizione Multiplayer: Fatti strada tra i migliori atleti per mostrare quello che sai fare mentre scali la classifica sino alla vetta.

Nella modalità Carriera, i giocatori potranno farsi un nome con cinque differenti tipologie di carriera. Continuando a mettersi alla prova nella Republic, potranno firmare contratti con sponsor leggendari ed essere invitati alle più grandi e conosciute competizioni sportive come la Red Bull Rampage e gli X Games. Potranno personalizzare i propri mezzi grazie a un motore evolutivo, basato sulla crescita personale e definire ogni aspetto del proprio avatar. Tutto è possibile, che si voglia eccellere nello snowboard o sfrecciare su due ruote.

“Non vediamo l’ora che i giocatori mettano le mani sulle prossime beta di Riders Republic per sperimentare l’eccitazione di questa esperienza multiplayer di sport outdoor come l’abbiamo immaginata” ha detto il Game Director Arnaud Ragot. “Riders Republic è il meglio della nostra esperienza multiplayer e siamo molto eccitati di offrire alla comunità un’occhiata delle molte opportunità che questo dinamico mondo ha da offrire”.

Riders Republic darà il massimo nulle console next-gen, con più di 50 giocatori contemporaneamente sullo schermo, assieme all’altissima risoluzione del 4K a 60 FPS su Xbox Series X e PlayStation®5. Per migliorare ulteriormente l’esperienza multiplayer, Riders Republic supporta il cross-play e il gioco in cross-generation, permettendo ai giocatori di connettersi con amici e altri giocatori su tutte le piattaforme*. I giocatori che acquistano Riders Republic su Xbox One o PlayStation®4 potranno aggiornare il gioco alla versione next-gen senza costi aggiuntivi mantenendo le loro progressioni su qualsiasi piattaforma grazie a Ubisoft Connect, il luogo ideale per connettersi con gli amici o partecipare a eventi e attività in-game.

Il giocatore che cerca ulteriori contenuti di Riders Republic può prenotare ora le edizioni Gold e Ultimate:

La Gold Edition comprende il gioco base e il Pass di Anno 1, compresi otto kit esotici che permettono al giocatore di modificare il gamplay tramite aggiornamenti costanti delle attrezzature, l’add on BMX Sport e il contenuto esclusivo aggiunto dopo il lancio. I kit Rocket Bike e Rocket Ski saranno disponibili al lancio.

La Ultimate Edition comprende il gioco base e il Pass di Anno 1 oltre che a quattro pack cosmetici esclusivi: il pacchetto Cosmico, Arcobaleno, Neon e Teschio Stiloso. Il giocatore avrà anche 20 biglietti elicottero per raggiungere le vette preferite più velocemente che mai.

I giocatori che prenotano Riders Republic riceveranno il Pacchetto Coniglio che comprende un outfit da coniglio e una testa da coniglio blu abbinata alla pittura arcobaleno per lo snowboard.

Registrati ora su register.ubisoft.com/riders-republic-register per avere l’opportunità di partecipare alle prossime.

Per maggiori informazioni su Riders Republic, visita ridersrepublic.com.

