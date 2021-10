RIDERS REPUBLIC DISPONIBILE A OTTOBRE

RIDERS REPUBLIC DISPONIBILE IL 12 OTTOBRE IN ESCLUSIVA PER UBISOFT CONNECT PC DURANTE IL PC PLAY DAY

Potrai dare un’occhiata al mondo di Riders Republic™ durante il PC Play Day, dalle 9:00 del 12 ottobre alle 0:00 del 13 ottobre. Durante questo periodo avrai libero accesso al gioco esclusivamente tramite Ubisoft Connect PC. Il preload del gioco sarà disponibile dalle 9:00 dell’11 ottobre.

Il PC Play Day di Riders Republic darà accesso alle 5 carriere che potranno essere giocate sia in solitaria che in PvP. Potrete anche gareggiare in tutte le modalità multiplayer:

Gare di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 concorrenti. Nuove gare appaiono casualmente sulla mappa, così i partecipanti devono tenersi sempre pronti a coprire i punti ciechi, proteggere la loro posizione e rimanere all’erta mentre gareggiano per raggiungere il traguardo. Durante il PC Play Day verranno presentate fino a 3 differenti Gare di Massa.

Contro: Gioca con un massimo di 5 amici in qualsiasi evento carriera per vedere chi è il migliore.

Trick Battle: Gareggia in incontri 6v6 e cerca di sfoggiare quanti più trick possibili per guadagnare punti. Vince la squadra con il punteggio più alto.

Tutti contro tutti: Sfida fino a 11 nuovi avversari e mostra loro come si fa, attraverso una lista di eccitanti eventi selezionati.

Per permettere ai giocatori di immergersi in alcuni dei luoghi simbolo statunitensi, l’onboarding del gioco sarà disabilitato durante il PC Play Day. Per ulteriori informazioni riguardo al PC Play Day di Riders Republic, visita: ridersrepublic.com

