PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls disponibile ad agosto

Salva la città con la squadra di cuccioli di soccorso più famosa al mondo

In una città più grande, ti aspettano avventure ancora più grandi, ma soprattutto la più grande missione di salvataggio che la PAW Patrol abbia mai dovuto affrontare! Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento per famiglie, in collaborazione con Nickelodeon, ha annunciato oggi “PAW Patrol: Il Film Adventure City chiama”. I fan potranno unirsi alla PAW Patrol e incontrare una nuova amica nel videogioco basato sul primo film d’animazione del franchise “PAW Patrol: Il Film”, una produzione di Spin Master Entertainment in collaborazione con Nickelodeon Movies, che sarà distribuita da Paramount Pictures e arriverà nei cinema a settembre. “PAW Patrol: Il Film Adventure City chiama” sarà disponibile dal 13 agosto per PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Quando la PAW Patrol scopre che il sindaco Humdinger ha preso il controllo di una vivace metropoli, deve salvare Adventure City dai suoi loschi intrighi! I fan potranno vestire i panni dei loro cuccioli preferiti, tra cui Chase, Skye e un nuovo cucciolo, sfruttando le loro abilità uniche in alcune rischiose missioni di salvataggio. Usa vari equipaggiamenti e veicoli per esplorare la città e divertiti con i mini giochi. Con una modalità per giocatore singolo e le modalità in cooperative locale, questo divertente gioco di piattaforme 3D darà ai giovani giocatori e ai loro familiari l’opportunità di far parte della PAW Patrol nella sua missione più eroica di sempre.

Caratteristiche principali:

? SALVA ADVENTURE CITY! – Esplora i nuovi luoghi del film “PAW Patrol: The Movie”.

? IMPERSONA I CUCCIOLI – Tra cui Chase, Marshall, Skye e la nuova cagnolina della città, Liberty.

? PAW PATROL IN AZIONE – Porta a termine salvataggi straordinari e missioni bonus.

? OTTIENILI TUTTI – Sblocca gli stemmi delle ricompense per ottenere i bonus di tutti i cuccioli.

? DIVERTITI CON I MINI GIOCHI – Come “Pup Pup Boogie” in modalità giocatore singolo o cooperativa in locale.





PAW Patrol è un marchio globale d’intrattenimento e una delle serie animate prescolari più apprezzate, in vetta alle classifiche fin dalla sua prima messa in onda nel 2013. Il suo successo globale ha conquistato più di 170 paesi attraverso una serie animata, linee di giocattoli, capi d’abbigliamento, videogiochi e attrazioni dal vivo. I giovani fan di PAW Patrol potranno vivere molte altre avventure ricche d’azione nel prossimo film “PAW Patrol: Il Film”, che arriverà sul grande schermo a settembre.

Con il nuovo videogioco “PAW Patrol: Il Film Adventure City chiama”, Outright Games continua una delle sue collaborazioni più durature e importanti con Nickelodeon, avendo già pubblicato in precedenza alcuni giochi dedicati al franchise, tra cui “PAW Patrol: Al Lavoro” e “PAW Patrol: Mighty Pups Salva Adventure Bay”.

“Siamo davvero felici di realizzare il nostro terzo videogioco di PAW Patrol grazie a una collaborazione ormai consolidata con Nickelodeon, ma anche di creare il primo basato su un lungometraggio ambientato in questo incredibile mondo”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “I cuccioli sono davvero speciali per tutti noi come lo sono per milioni di bambini nel mondo ed è davvero un grande onore poter creare esperienze d’intrattenimento interattivo per far divertire tutti i fan della serie”.

“PAW Patrol: Il Film Adventure City chiama” sarà disponibile dal 13 agosto 2021 per PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.





Altre News per: patrolmovieadventurecitycallsdisponibileagosto