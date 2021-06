GROW: Song of The Evertree - annunciato un nuovo titolo di avventura sandbox

FAI CRESCERE IL TUO FANTASTICO MONDO CON GROW, UN GIOCODI AVVENTURA SANDBOX MOZZAFIATO, PRESENTATO DA 505 GAMES E PRIDEFUL SLOTH, IN ARRIVO NEL 2021

Grow: Song of the Evertree sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch; Aggiungilo ora alla tua Lista dei desideri su Steam e aiuta l’Arbor Day Foundation e #TeamTrees a piantare più verde nel nostro mondo

505 Games e lo sviluppatore australiano Prideful Sloth (Yonder: The Cloud Catcher Chronicles) stanno facendo nascere un nuovo progetto con Grow: Song of the Evertree, attualmente destinato a germogliare su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch quest'anno.

Grow: Song of the Evertree è un gioco sandbox mozzafiato con elementi di gestione della vita ed esplorazione. I giocatori vengono introdotti nel mondo un tempo vibrante e colorato di Alaria, ormai abbandonato e invaso dal misterioso Withering. Nel corso del tempo, Alaria è svanita e il magnifico Evertree - i cui molti mondi una volta risiedevano sui suoi innumerevoli rami - ora non è altro che un alberello con il suo splendore ormai cancellato dalla memoria.

"Con Grow volevamo creare un gioco che desse al giocatore la sensazione di dare qualcosa al mondo, piuttosto che toglierlo. Questo mondo è un gigantesco giardino, un luogo in cui è possibile curarlo, guidandolo nella direzione in cui si desidera che cresca", ha detto Cheryl Vance, Game Designer di Prideful Sloth. "Vi diamo la possibilità di creare e personalizzare la vostra esperienza di gioco; di lasciarvi determinare il ritmo con cui lo fate. Se trovate una grotta e vi distraete dal vostro obiettivo attuale, va bene! Se volete fare amicizia con più creature possibili, va bene anche questo. Siete incoraggiati a giocare come volete, senza penalità o pressioni".

Come Alchimisti di Everheart, i giocatori impareranno a nutrire, curare e far crescere nuovi e unici mondi sui rami dell'Evertree. Quando i vecchi abitanti torneranno e la vita inizierà a fiorire, i giocatori potranno incontrarli, imparare le loro storie e creare una città da sogno per nutrire una comunità in fiore.

Scopri un mondo unico e vibrante... al tuo ritmo

Scopri luoghi unici, rigogliosi con una fantastica fauna e flora, mentre hai il potere di esplorare questo bellissimo mondo al tuo ritmo. Come vuoi passare il tuo tempo? Esplorando grotte e risolvendo enigmi, raccogliendo minerali e fiori, pescando, catturando insetti o parlando con la gente... dipende tutto da te!

Coltiva e cresci i tuoi mondi!

Impara a creare i Semi di Mondi attraverso l'alchimia per generare mondi completamente nuovi con caratteristiche uniche. Cura questi mondi per ringiovanirli e vederne il cambiamento, e osserva come nuove proprietà emergono davanti ai tuoi occhi! Puoi generare prati unici, deserti, mondi ghiacciati e... oh, beh... L'alchimia non è una scienza esatta, alcuni semi possono contenere sorprese inaspettate.

Incontra nuove persone e crea una comunità!

Fai la conoscenza di personaggi interessanti e unici, ascolta le loro storie e aiutali quando ne hanno bisogno. Puoi renderli più felici trovando loro un posto dove stare, aiutandoli a trovare il lavoro dei loro sogni o regalando loro accessori e decorazioni.

Costruisci la cittadina dei tuoi sogni

Grow offre un catalogo impressionante di edifici e strutture graziose per creare la cittadina che più desideri. Posizionali liberamente e personalizzali come meglio preferisci per sentirti a casa tua!

Una colonna sonora fantastica

Goditi la musica del compositore di giochi e anime, Kevin Penkin. Le gloriose colonne sonore di Kevin sono state nominate per un premio BAFTA per "Florence" e hanno vinto i Crunchyroll Awards per "Made in Abyss" e "Tower of God".

Mistero!

Rovine, grotte, aree segrete... esplora e svela la conoscenza a lungo perduta dell'Evertree accedendo al suo stesso cuore.

Grow: Song of the Evertree sarà pubblicato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam per PC nel 2021.

