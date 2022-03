Grow: Song of the Evertree disponibile per Nintendo Switch

Fai crescere i tuoi mondi e coltiva una relazione naturale e profonda con tutto ciò che li abita, ovunque tu sia

505 Games è lieta di annunciare la disponibilità della versione fisica per Nintendo Switch diGrow: Song of the Evertree, ildivertente world-crafting sandbox realizzato dagli sviluppatori australiani di PridefulSloth e pubblicato da505 Games.





Descrizione del gioco:

Col tempo i mondi di Alaria sono svaniti. L'Evertree, i cui rami ospitavano un'infinità di mondi, si è ridotto a un semplice alberello il cui splendore è ormai sparito da tempo. Nessuno sa come farlo crescere. Ma tu hai qualcosa di diverso. Tu ascolti il sole mentre attraversa il cielo cantando. Tu ascolti le parole della pioggia che sfiorano la terra. Tu sei l'ultimo degli alchimisti di Everheart e il tuo compito, tramandato di generazione in generazione, è quello di far crescere e proteggere l'Evertree!

Ti aspetta un mondo straordinario e pieno di vita... da conoscere al tuo ritmo

Scopri posti unici, ricchi di fauna e flora fantastiche, animato soltanto dalla voglia di esplorare e dalle meccaniche di gioco. Come ti piace passare il tempo? Cogliendo fiori, raccogliendo pietre, pescando e catturando insetti, esplorando grotte e risolvendo rompicapi... decidi tu!

Fai crescere i tuoi mondi!

Impara a creare con l'alchimia i semi di mondo, capaci di generare mondi totalmente nuovi e con caratteristiche straordinarie. Prenditene cura perché crescano vigorosi e osserva i cambiamenti: le loro nuove caratteristiche spunteranno davanti ai tuoi occhi! Puoi generare prati, deserti, mondi ghiacciati davvero unici e... beh, l'alchimia non è una scienza esatta, quindi alcuni semi potrebbero riservarti delle belle sorprese.

Vieni a conoscere nuove persone e crea una community!

Scopri i loro caratteri, interessanti e unici, ascolta le loro storie e aiutali quando te lo chiedono. Potrai farli ancora più felici trovando loro un posto in cui abitare, il lavoro che hanno sempre sognato oppure regalando loro accessori e decorazioni.

Costruisci la città dei tuoi sogni

Grow offre una serie sorprendente di edifici e strutture incantevoli con cui creare la città dei tuoi sogni. Posizionali liberamente e personalizzali a piacimento per sentirti come a casa tua!

Una colonna sonora indimenticabile

Una splendida colonna sonora di Kevin Penkin, compositore musicale specializzato in musiche per videogiochi e anime.

Mistero!

Rovine, grotte, aree segrete... esplora e riscopri la conoscenza dell'Evertree dimenticata da tempo accedendo alle aree più nascoste.





Grow: Song of the Evertree è disponibile anche in versionedigitale per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam).

