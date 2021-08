Grow: Song of The Evertree - un primo sguardo al gameplay

Il nuovo trailer “Whatis Grow” mostra le prime sequenze di gameplay; iscriviti oggi stesso per partecipare allaClosed Beta

Grow:Song of the Evertree , il world-crafting sandbox mozzafiato sviluppato dagli australiani PridefulSloth e pubblicato da 505 Games , sboccia in un’avventura fantastica con meccaniche di esplorazione e life-management su PC, PlayStation® 4, Xbox One™, e Nintendo Switch™, il 16 novembre 2021.

Molto tempo fa, l'Evertree teneva gli innumerevoli mondi di Alaria sui suoi rami, infinite possibilità di bellezza naturale che si estendevano attraverso le sue diramazioni. Ma ora quei mondi sono svaniti, e l'Evertree è stato ridotto a un semplice alberello dal misterioso Appassimento. Rimane una speranza: l'ultimo Alchimista diEverheart rimasto, un'antica stirpe a cui è stato affidato il compito e il privilegio di prendersi cura dell'Evertree.





Nato dal recente influsso di giochi spensierati e accomodanti,Grow offre un viaggio di creazione, nutrimento e comunità, il tutto a un ritmo rilassante. Dai un primo sguardo a ciò che comporta in questo nuovo video "Whatis Grow?", presentato durante laGamescom per gentile concessione di IGN. Impara le complessità dell'alchimia e crea nuovi mondi unici, da prati e foreste a deserti e tundre ghiacciate, ognuno con la propria flora e fauna fantastiche.

Esplora grotte, risolvi enigmi, vai a pesca, cattura insetti, e favorisci la crescita della comunità, ascoltando le persone e aiutandole con la loro vita quotidiana. Scegli da un ampio catalogo di strutture e costruisci città renderizzate nell'adorabile stile artistico diGrow, dai colori brillanti. Accomodati e cedi alla direzione artistica rilassante e a una colonna sonora fantastica creata da KevinPenkin (Florence, Tower ofGod, Star Wars: Visions), candidato al premio BAFTA e vincitore delCrunchyroll Award.





Impaziente di diventare un Alchimista diEverheart? Iscriviti ora a http://505.games/GrowBeta per un accesso limitato allaClosed Beta.





