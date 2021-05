Blade Assault arriverà su Steam a giugno

Blade Assault

, un platform roguelite ricco di azione pubblicato da NEOWIZ e sviluppato dal Team Suneat, arriverà su PC tramite Steam il 7 giugno. La versione ad accesso anticipato includerà 4 capitoli completi, 4 boss, 3 tipi di armi e oltre 50 diversi oggetti per raccogliere per potenziare le abilità dei personaggi. Per tutto il periodo di accesso anticipato il Team Suneat si concentrerà sui feedback dei giocatori e sull'aggiunta di nuovi contenuti. Blade Assault verrà lanciato anche su PlayStation e Nintendo Switch in un secondo momento.

"Ci è piaciuto molto lavorare su Blade Assault e con NEOWIZ" ha affermato Jun Hyeong Kim, CEO del Team Suneat. "Riteniamo di aver creato qualcosa di veramente speciale; i giocatori adoreranno il nostro mondo cyberpunk e il combattimento frenetico del gioco. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri fan per rendere Blade Assault ancora migliore nelle settimane e nei mesi a venire ".



Presentato in precedenza in Awesome Indies Showcase della Gamescom, Blade Assault è un gioco d'azione in 2D ambientato in un desolato mondo fantascientifico. Dopo la devastante Guerra della Pietra Rossa, il mondo è diviso in tre regioni: i terreni esterni infestati dai mutanti, la città sotterranea, dove le persone sono fuggite per cercare rifugio dai mutanti, e la città del cielo, Esperanza, dove i ricchi e potenti dominano il mondo. Combatti contro i militari corrotti di Esperanza come parte della forza di resistenza di Undercity. Porta i corrotti alla giustizia diventando più forti e combattendo al fianco dei tuoi fidati compagni.

Altre News per: bladeassaultarriveràsteamgiugno