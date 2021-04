Ghosts 'n Goblins Resurrection arriverà su PS4, Xbox One e Steam

Capcom ha rivelato che Ghosts 'n Goblins Resurrection arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Steam il 1° giugno.

Oggi Capcom ha rivelato che nuovi titoli e funzionalità sono in arrivo per Capcom Arcade Stadium, una collezione ricca di nostalgia con alcuni dei classici arcade più amati. La collezione offre attualmente tre diversi pacchetti di 10 giochi che evidenziano ciascuna un'epoca diversa di bontà arcade. Capcom Arcade Stadium è attualmente disponibile sulla console Nintendo Switch e porterà l'entusiasmo della sala giochi anche agli appassionati più retrò quando uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Steam il 25 maggio.

Capcom ha annunciato che Capcom Arcade Stadium si espanderà per includere più classici arcade in futuro. Ulteriori informazioni su questi titoli e sui tempi verranno rivelate in un secondo momento. Ha anche svelato nuovi contenuti per l'uscita di Capcom Arcade Stadium su PlayStation 4, Xbox One e Steam, inclusa una nuova modalità "Invincibility" che consente ai fan retrò di esercitare il potere dell'immortalità sui loro giochi preferiti.



Un moderno riavvio della leggendaria serie Ghosts 'n Goblins, Ghosts' n Goblins Resurrection offre diverse funzionalità e modalità per aiutare i giocatori nella loro avventura. Con diverse modalità di difficoltà tra cui Squire, Knight e Legend, i giocatori di tutti i livelli possono guidare il valoroso cavaliere Arthur nella sua missione per salvare la principessa. È disponibile anche una speciale modalità Pagina, che consente di rigenerarsi sul posto con vite illimitate. Presente anche una modalità cooperativa locale per due giocatori.



Ghosts 'n Goblins Resurrection è ora disponibile per il preordine su PlayStation 4, Xbox One e Steam. I giocatori che preordinano Ghosts 'n Goblins Resurrection su PlayStation 4 o Xbox One potranno provare il titolo tramite l'accesso anticipato 24 ore prima della sua uscita ufficiale il 1° giugno 2021.

Altre News per: ghostsgoblinsresurrectionarriveràxboxsteam