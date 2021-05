IL GAMEPLAY REVEAL DI FAR CRY 6 IL 28 MAGGIO ALLE 18:30

Oggi, Ubisoft ha invitato tutti i fan a sintonizzarsi al gameplay reveal mondiale di Far Cry 6, l’ultimo capitolo della serie Far Cry, il 28 maggio alle 18:30 sui seguenti canali:

Twitch: twitch.tv/ubisoft e twitch.tv/xbox

YouTube: https://youtu.be/qjSM3Lp7EhI

Far Cry 6 è uno sparatutto in prima persona open world, che proietta i giocatori in una rivoluzione guidata dalla guerriglia e ambientata a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo sotto il controllo oppressivo del Presidente Antón Castillo (Giancarlo Esposito). Mentre il Presidente cerca di riportare la nazione al suo antico splendore e prepara suo figlio Diego (Anthony Gonzalez) a seguire le sue orme, i giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas, un militare locale che si è unito alla guerriglia con lo scopo di rovesciare il regime tirannico e unificare la nazione.

Per riguardare il trailer CGI, visitare: https://www.youtube.com/watch?v=X80qscp9pTU

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 uscirà nel 2021 su Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC esclusivamente sull’Epic Games Store e l’Ubisoft Store, oltre che su Stadia e Amazon Luna. Il gioco sarà anche disponibile su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

Altre News per: gameplayrevealmaggioalle