Red Dead Online: nuove gare a cavallo disponibili

Prima dell'imminente aggiornamento estivo, ti invitiamo a chiederti se sei abbastanza abile, preciso e spericolato da rischiare la vita e qualche arto in una folle corsa verso il traguardo. Con le nuove gare di questa settimana, i giocatori di Red Dead Online avranno molte opportunità per competere con degni avversari.

Lanciati nelle Serie in evidenza della settimana per giocare otto nuove gare che includono le varianti punto a punto, a giri e libere di gare classiche e di gare al bersaglio. Come ulteriore bonus, questa settimana tutte le gare continuano a conferire RDO$ e PE tripli e chi si piazzerà tra i primi 3 potrà avere un’offerta per il 40% di sconto su qualsiasi sella. In più, chi completerà una delle nuove gare potrà avere un’offerta del 50% di sconto sull’Arco migliorato e 20 frecce.





SCONTI PROLUNGATI E ABBIGLIAMENTO A TEMPO LIMITATO ANCORA IN OFFERTA:

Questa è l'ultima settimana in cui avrai la possibilità di acquistare la Tuba con piume, il Soprabito Eberhart, la Giacca Macbay, il Corsetto Chambliss e l'abito Il Danube prima che scompaiano dai negozi e dalle pagine del catalogo Wheeler, Rawson & Co.

Le offerte proseguono anche questa settimana, con i cavalli da corsa in vendita con il 30% di sconto. Bisacce da sella, staffe, abiti e l’Arco sono acquistabili con il 40% di sconto, mentre il fucile Evans a ripetizione è in vendita a metà prezzo.









