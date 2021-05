Funivia Mottarone, freno manomesso consapevolmente : tre gli arresti

L'analisi dei rilievi ha consentito agli inquirenti di stabilire che "la cabina dell'incidente aveva alterato il sistema dei freni di emergenza". Lo ha affermato la procura di Verbania, Olimpia Bossi, che ha aggiunto che il "forchettone" - cioè il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni che dovrebbero bloccare il cavo portante in caso di rottura del cavo trainane - non è stato disattivato per "evitare disservizi della funivia Il sistema era anomalo e avrebbe richiesto un intervento più radicale con un blocco costante".

Tre detenuti nell'inchiesta della Procura di Verbania sull'incidente del Mottarone, in cui sono morte 14 persone. Sono Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, ingegnere direttore del servizio e capo operativo del servizio, le accuse per loro sono omicidio multiplo, infortunio colposo e rimozione di strumenti per prevenire infortuni aggravati dall'incidente e lesioni gravissime. Secondo il pm i tre erano a conoscenza da settimane dell'avaria dell'impianto frenante di sicurezza.

