Incidente Funivia Mottarone: Risarcimento di oltre 3 milioni al piccolo Eitan

Eitan Biran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, non sarà parte civile nel processo in corso a Verbania. Questa decisione segue il raggiungimento di un accordo economico che prevede un risarcimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, come confermato da fonti accreditate.

L'accordo sarà formalizzato nell'udienza prevista per domani. L'avvocato Fabrizio Ventimiglia, che tutela gli interessi del bambino, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l'importante contributo di Leitner e Reale Mutua per garantire un futuro sereno a Eitan sotto il profilo economico.

Il risarcimento non potrà restituire a Eitan quanto perso nell'incidente del 23 maggio 2021, quando ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni, ma gli consentirà di restare lontano dalle aule di giustizia e di affrontare il futuro con serenità.

In precedenza, era stato riferito che Reale Mutua, l'assicurazione delle Ferrovie del Mottarone, aveva già erogato un primo risarcimento di un milione di euro a Eitan, con ulteriori 200mila euro offerti ai nonni del bambino e alla zia paterna Aya Biran, con cui vive nel Pavese. Nel complesso, Reale Mutua ha messo a disposizione 8,5 milioni dei 10 previsti nel massimale dal contratto.

Il nonno materno di Eitan, Shmuel Peleg, ha patteggiato a un anno e 8 mesi, pena sospesa, per il suo coinvolgimento nella vicenda.