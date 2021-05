Incidente Funivia, freno non funzionante : Il bimbo di 5 anni resta grave

Domenica 23 maggio 2021 intorno alle 12:30 una cabina dellache collega la città di Stresa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, con il Monte Mottarone è caduta trasportando 15 persone: 14 sono morte (13 sul luogo dell', mentre un 9 anni -vecchio ragazzo dopo essere stato trasferito all'ospedale di Torino). L'unico sopravvissuto è un bambino di 5 anni.

L'Incidente è stato causato dalla rottura della fune che tira la cabina alla stazione di arrivo, ma al momento non si sa con certezza cosa abbia causato la rottura e perché non siano intervenuti i freni di emergenza che dovrebbero prevenire gli incidenti.

Oltre alla rottura del cavo, l'indagine dovrà stabilire il motivo per cui il freno di emergenza della cabina non ha funzionato. "Penso che ci sia stato un doppio problema - dice il capo provinciale del soccorso alpino, Gasparini - la rottura del cavo" e il guasto del freno di emergenza. Non sappiamo perché non si sia attivato mentre stavo lavorando nella cabina a valle. "La mancanza di attivazione del freno, spiega," ha fatto sì che la cabina iniziasse a scendere ad alta velocità, finendo catapultata dai cavi di sostegno. "

Il bambino di cinque anni ferito ieri nella tragedia della Funivia del Mottarone resta grave, sebbene stabile. Rimane sedato e intubato al Regina Margherita di Torino. Ieri è stato operato per ridurre le fratture agli arti inferiori. Questo è stato annunciato dalla Città di Torino Salute. Nella tragedia, il ragazzo ha perso i genitori, il fratello di due anni ei bisnonni.

