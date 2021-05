L'INCURSIONE DI DESTINY 1, VOLTA DI VETRO, DISPONIBILE SU DESTINY 2

Lo clan Elysium è stato il primo a completare la famosa incursione, vincendo una gara al primato mondiale diversa dal solito.

Lo scorso fine settimana, guardiani da ogni parte del mondo si sono affrontati nuovamente su Destiny 2 in quella che fu la prima incursione di Destiny 1: Volta di Vetro. L'attività, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, vede i guardiani ritornare nelle profondità di Venere per attraversare le fratture spazio-temporali ed eliminare Atheon, Confluenza Temporale, prima che diventi una minaccia irrefrenabile.

La gara al primato mondiale dell'incursione "Volta di Vetro" di quest'anno è stata un'appassionante avventura. Complimenti ai membri del clan Elysium per essere stati i primi al mondo ad aver completato la nuova versione dell'incursione, insieme ai suoi impegnativi trionfi!

Le incursioni di Destiny 2 mettono in risalto il lavoro di squadra per il raggiungimento di determinati obiettivi; qui i guardiani testano le proprie abilità e la capacità di cooperazione in una squadra da sei; qui attendono ricompense gloriose, come Mitoclasta Vex (fucile a fusione esotico), armi leggendarie riproposte, armature e tanto altro. Non c'è tempo da perdere: i guardiani che completano prontamente la sfida potranno approfittare delle Ricompense di Bungie, sbloccando diversi oggetti esclusivi del Bungie Store.

