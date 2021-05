DESTINY 2: TORNA L'INCURSIONE CLASSICA VOLTA DI VETRO

L'attività, gratis per tutti i giocatori, permetterà ai guardiani di tutto il mondo di affrontarsi in una classica incursione per vincere una gara al primato mondiale diversa dal solito.

Il 22 maggio alle 19:00 (ora italiana), Bungie lancerà la prima incursione di Destiny, Volta di Vetro, su Destiny 2. I guardiani torneranno nelle profondità di Venere per attraversare le fratture spazio-temporali ed eliminare Atheon, Confluenza Temporale, prima che diventi una minaccia irrefrenabile.



UNA CLASSICA GARA VERSO LA GLORIA CON NUOVE SFIDE

Le incursioni sono attività di punta di Destiny 2 e il ritorno della Volta di Vetro comporta dei cambi alla sua versione classica. Si tratta di sfide che terranno sulle spine anche le squadre veterane, mentre queste si allenano per conquistare il titolo e la cintura del primato mondiale.



Per maggiori informazioni sull’incursione “Volta di Vetro” clicca qui.

"Volta di Vetro" sarà lanciata sia in modalità Contesa che come gara al primato mondiale. Per vincere, i guardiani dovranno inoltre completare una serie di trionfi impegnativi. Bungie ha annunciato come funzionerà la nuova "Volta di Vetro":

"Volta di Vetro" sarà lanciata in modalità Contesa per 24 ore .

. I giocatori dovranno essere a 1300 di Potere per poter affrontare tutti gli scontri.

per poter affrontare tutti gli scontri. Completare "Volta di Vetro" in modalità Contesa è il primo passo per accedere alla nuova modalità Sfida dal navigatore e al trionfo "Ai confini della tempistica".

è il primo passo per accedere alla nuova modalità Sfida dal navigatore e al trionfo "Ai confini della tempistica". Ottenere Ai confini della tempistica , insieme a una determinata lista di trionfi in modalità Sfida, permetterà alla squadra di tagliare la linea del traguardo del primato mondiale e ricevere un premio.

, insieme a una determinata lista di trionfi in modalità Sfida, permetterà alla squadra di tagliare la linea del traguardo del primato mondiale e ricevere un premio. Per sottolineare l'importanza dei requisiti dei trionfi in modalità Sfida, l'intera squadra sarà eliminata se non si soddisfano le condizioni richieste per ogni scontro.

I guardiani che completano prontamente la sfida potranno approfittare delle Ricompense di Bungie, sbloccando diversi oggetti esclusivi del Bungie Store.

Sintonizzati su Destiny Raid Day Tailgate di ProfessorBroman; il programma inizia un'ora prima dell'incursione. Broman e Reck commenteranno la gara al primato mondiale mentre le porte della Volta di Vetro si riaprono dopo tanti anni!

