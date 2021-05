RAINBOW SIX SIEGE SVELA LA STAGIONE 2 DELL’ANNO 6: NORTH STAR

Rainbow Six Siege presenta Thunderbird, un’Operatricedella Prima Nazione Nakoda, insieme a molti altri aggiornamenti

Ubisoft ha presentato la seconda stagione di Tom Clancy’s RainbowSix Siege, Anno 6: North Star e il suo nuovo Operatore locale,Thunderbird, della nazione Nakoda, una delle Prime Nazioni del Nord America, oltrealla mappa Favelas rivista e molto altro.

In North Star, ilgiocatore scoprirà un nuovo Difensore: Thunderbird. Può mettere in campo una HealingStation Ko´na, capace di curare ogni giocatore – alleato o nemico – che sitrovi vicino al dispositivo, anche quelli abbattuti. La Ko´na Station necessitaun periodo di riposo tra una carica e l’altra. Thunderbird è un Operatoreveloce con armatura leggera; è equipaggiata con uno SPEAR .308 o uno SPAS-15 comearma primaria e una BEARING 9 o una Q-929 come arma secondaria.

Inoltre, North Star presentauna mappa Favelas rinnovata con stanze, una migliore vista generale e unamigliore navigazione. Questi cambiamenti aumenteranno la sua leggibilità,assicurandosi che il giocatore sappia sempre dove si trova e dove sta andando.

Due le nuovecaratteristiche che saranno testate sul Test Server: un rinnovato sistema diarmature e uno di attività dopo la morte. L’armatura del giocatore saràconvertita in salute addizionale, per dare una maggiore visibilità del suoimpatto. Inoltre, il giocatore avrà a sua disposizione nuove attività dopoessere stato abbattuto: gli Assalitori saranno in grado di controllare i propridroni e alcuni Difensori (come Maestro, Echo o Mozzie) potranno usare i proprigadget. Questi cambiamenti avranno un forte impatto sul gameplay e necessitanodi essere testati tramite il feedback dei giocatori. Saranno disponibili solosul Test Server e non verranno resi disponibile sui server live al lancio diNorth Star.

Ulteriori aggiornamentiinclusi in North Star:

· Tavola dei punteggi 2.0

· Nuove icone dei cadaveri

· Miglioramento dei buchi dipallottola

· Bilanciamento degli Operatori (aggiustamentiper Melusi, Mira e Maestro e sulla propagazione del gas)

Il Test Server di NorthStar sarà live dal 25 maggio. Il Test Server è una versione alternativa di TomClancy's Rainbow Six Siege che permette al giocatore di testare nuovecaratteristiche di gameplay che verranno in seguito introdotte nel giocoprincipale. Dal momento che è un ambiente di test, gran parte dell’esperienzadi gioco non è garantita sul Test Server. Il giocatore è invitato a segnalare iproblemi che incontra sul Test Server nella piattaforma R6 Fix qui.

Per maggioriinformazioni su Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, visita: https://rainbow6.ubisoft.com.

