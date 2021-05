Covid-19 oltre 300 mila i morti in India : In Italia si potrebbe allentare a Luglio

Più di 300.000 decessi persono stati registrati indall'inizio della pandemia, secondo i dati delle autorità locali citati da AFP e il conteggio della Johns Hopkins University americana. Altri 50.000in meno di due settimane, a 303.720. In cifre assolute, il Paese è terzo al mondo per numero didietro Stati Uniti (590) e Brasile (450).

L'India ha finora segnalato oltre 26,5 milioni di casi di coronavirus, seconda solo agli Stati Uniti per numero di infezioni (33,1 milioni).

L'Argentina ha superato i 3,5 milioni di contagi, registrando 24.801 nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre 375 morti, che hanno fatto aumentare il suo numero globale dall'inizio della pandemia nel marzo 2020 a 74.063. È quanto è emerso dall'ultimo rapporto del ministero della Salute. Il rapporto precisa inoltre che il totale dei contagiati registrati è esattamente 3.539.484, di cui 3.106.949 già guariti dalla malattia, e per quanto riguarda i casi più gravi, 6.214 sono ricoverati in unità di rianimazione.

Sulla possibilità di togliere la maschera - "Penso che potremo parlare nella seconda metà di Luglio, eliminando l'obbligo solo all'aperto, o addirittura al chiuso tra persone vaccinate e non soggette a fragilità". Franco Locatelli, presidente della CSS. Sui vaccini: "Condivido le considerazioni del generale Figliuolo: la corsa all 'indiscriminata vaccinazione è inutile, la priorità va data a chi è a rischio in caso di contagio". Sulla possibile introduzione dell'obbligo di vaccinazione "al momento non vedo i dettagli per discuterne"

Altre News per: covidoltremilamortiindiaitaliapotrebbe