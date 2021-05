Chi è la nuova baby fidanzata di Fabio Testi?

L'amore non ha età... Fabio Testi a ottant'anni è pronto a tornare in partita con una giovane e stravagante fidanzata. È una dottoressa di cui si sa poco, ma tra le informazioni note c'è la sua età e la sua specializzazione: 34 anni, specializzata in sessuologia.

Tenete presente che per Fabio Testi, ex idolo di romanzi fotografici e sex symbol, non è certo la prima volta che una donna molto più giovane di lui lo accompagna. I dettagli sono sconosciuti e non si sa nemmeno da quanto tempo stanno insieme. Ma a loro non interessa la differenza di età, 45 gli anni che trascorrono tra di loro. “Mi ha colpito il fatto che sia un'insegnante di sessuologia - ha detto l'attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip al settimanale Nuovo - Mi interessa l'argomento e stiamo studiando il futuro. Come ci siamo conosciuti? Ero lì per un controllo e lei è andata oltre: voleva visitare di più! ".

L'ultimo grande legame di Fabio risale al 2019, quando era legato a Lisa Agnelli, la violinista più giovane di 48 anni - la storia è durata una manciata di mesi. Fino al 2019, però, era sposato con Antonella Liguori, gallerista professionista, che ha sposato nel 2015: anche lei di trent'anni più giovane.

Nel 1979, invece, si sposa con la designer spagnola Lola Navarro, che gli diede tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Durante gli anni '70, si parlava molto dei suoi flirt con le attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling.

