Chi è Matilde Caru, la presunta nuova fidanzata di Fedez: tutte le indiscrezioni

Le prime immagini di Matilde Caru, che secondo i rumor sarebbe la nuova fidanzata di Fedez, sono state diffuse dal settimanale Chi. La giovane è stata vista in compagnia del rapper in situazioni che hanno acceso la curiosità degli appassionati di gossip.

Secondo quanto riportato, "da qualche settimana il rapper frequenta una ragazza misteriosa". Nei giorni scorsi, Fedez ha pubblicato una foto di una cena presso il ristorante Cracco, in cui era visibile una mano femminile, senza però rivelare ulteriori dettagli. Gli scatti del settimanale mostrano i due all'uscita di Casa Cipriani. Dopo aver inviato un'amica a controllare la presenza di fotografi, il rapper è stato visto lasciare il locale insieme alla ragazza, che ha nascosto il viso dietro una sciarpa. Successivamente, la coppia sarebbe salita a bordo della Ferrari di Fedez, dirigendosi verso casa.

La ragazza non sarebbe nessuna delle persone ipotizzate in precedenza. Secondo il settimanale, si tratta di una giovane non famosa, appartenente all’élite milanese.

Chi è Matilde Caru

Il nome di Matilde Caru è stato rivelato da Gabriele Parpiglia su Twitter, che ha dichiarato: "Si chiama Matilde C., classe 2005, famiglia Milano bene". Una sua foto è stata condivisa da Deianira Marzano, esperta di gossip, sui social. FanPage ha poi collegato queste informazioni agli scatti pubblicati su Chi, confrontando le immagini con i dettagli riportati.

La testata riporta: "A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha suggerito il nome di Matilde. Il cognome, composto da quattro lettere e iniziato con 'C', è stato verificato. Scorrendo il profilo Instagram di Fedez, si nota che l’unica ragazza corrispondente alla descrizione è Matilde Caru. Giovane, mora e affascinante, Matilde è seguita dal rapper sui social, alimentando i sospetti sul fatto che sia proprio lei la donna immortalata nelle foto del settimanale".

