Xiaomi: 100 Mi Store aperti in Europa

Xiaomi continua senza sosta il proprio piano di espansione celebrando i 100 Mi Store in Europa occidentale.

Presente in otto mercati, tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Svizzera, Andorra e Paesi Bassi, Xiaomi continua a crescere e a espandersi per portare sul mercato il maggior numero di prodotti possibile così da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

I Mi Store sono estremamente importanti per la strategia di Xiaomi in Europa occidentale. Con un portfolio così ampio di prodotti - che comprende tutto, dagli smartphone, agli scooter elettrici fino ad arrivare persino alle TV trasparenti - il Mi Store permette agli utenti di provare i più recenti prodotti, spesso anche prima del loro lancio ufficiale. I negozi fungono anche da importanti aggregatori per la community: nel corso dell’anno, i Mi Fan infatti vengono invitati a partecipare a eventi e lanci di nuovi prodotti, così da poter celebrare tutti insieme il brand e i prodotti.

Anche in Italia la Mi Community sta continuando a crescere e sta diventando sempre più forte. Conta oltre 400mila iscritti e quasi 90 Mi Fan Club distribuiti su tutto il territorio. Ad oggi, in Italia ci sono 16 Mi Store e, il prossimo 28 maggio, ne sarà inaugurato un altro alle porte di Roma.

Per celebrare tutti insieme questo incredibile traguardo, per i Mi Fan che visiteranno uno dei Mi Store Italia presenti sul territorio italiano il26 maggio ci sarà una piacevole sorpresa!

Altre News per: xiaomistoreapertieuropa