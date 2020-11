Xiaomi apre un Mi Store a Udine al centro commerciale Città Fiera

Mi Store a Udine presso il centro commerciale Città Fiera

La crescita di Xiaomi non si arresta: i dati Canalys lo hanno confermato e ora, nonostante l’Italia si trovi ad affrontare un altro periodo di difficoltà, l’azienda conferma l’impegno preso con i propri fan e annuncia l’apertura di un nuovo Mi Store Italia alle porte di Udine.

Lunedì 16 novembre all’interno del centro commerciale Città Fiera, a Torreano di Martignacco (UD), il nuovo store monomarca Xiaomi aprirà ufficialmente le porte al pubblico, nel pieno rispetto dell’ultima ordinanza anti-covid.

Lo store, situato al piano terra del centro commerciale, ha una superficie di circa 150 m2, impiega 8 dipendenti e al suo interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi, tra cui le ultimissime novità presentate sul mercato italiano.

“Questa nuova apertura, che segue quella di Torino di settimana scorsa, testimonia ancora una volta la determinazione e il desiderio di Xiaomi e Mi Store Italia di mantenere le promesse fatte, nonché la vicinanza ai nostri utenti e fan in un momento storico molto particolare. La volontà è di proseguire sulla strada già intrapresa prima della pandemia, credendo nella ripresa con nuove aperture e nuove assunzioni” – ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

“Aprire un nuovo Mi Store richiede costanza, energia e cura dei dettagli. Ogni nuova apertura però, come ha sottolineato Davide, è anche sinonimo di nuovi posti di lavoro che rappresentano per tutti noi una mano tesa verso il prossimo e un segnale importante del forte legame di Xiaomi e Mi Store Italia con il territorio. Continueremo a lavorare in questa direzione e posso già anticiparvi che abbiamo due ulteriori aperture, Roma e Verona, programmate per le prossime settimane” – aggiunge Paolo Mastrojanni, Retail Director di Mi Store Italia.

In occasione della nuova apertura, ci saranno 3 giorni di “sottocosto” su tantissimi prodotti e piacevoli sorprese per tutte le persone che, seguendo le normative vigenti, visiteranno lo store. Come sempre, anche nel nuovo Mi Store Italia saranno rispettati rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza e messe in atto una serie di misure efficaci a garantire distanziamento sociale e comportamenti responsabili.

Per ulteriori informazioni su Xiaomi, visitare http://blog.mi.com/en e www.mistoreitalia.com