Xiaomi: in arrivo due nuovi Mi Store

La settimana in arrivo è davvero speciale! Non solo per le tantissime offerte e promozioni che Xiaomi ha preparato in occasione del Black Friday, ma anche perché l’espansione del brand nel mercato italiano prosegue con l’annuncio dell’apertura di due nuovi Mi Store Italia, uno a Verona e l’altro a Roma.

Si parte giovedì 26 novembre con l’inaugurazione del primo store di Xiaomi presso il centro commerciale Adigeo di Verona, mentre il secondo appuntamento è in programma per venerdì 27 novembre, proprio il giorno dedicato al Black Friday, presso il centro commerciale Maximo, a Roma, il terzo Mi Store presente nella regione Lazio.

I due nuovi store monomarca Xiaomi apriranno ufficialmente le porte al pubblico nel pieno rispetto dell’ultima ordinanza anti-covid e al loro interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti, tra cui le ultimissime novità presentate sul mercato italiano.

Inoltre, in occasione delle nuove aperture, ci saranno 3 giorni di “sottocosto” su tantissimi prodotti e contestualmente all’apertura di Verona, partirà anche un’intera settimana di offerte dedicate al Black Friday in tutti i Mi Store Italia, per consentire ai numerosi utenti Xiaomi di recarsi presso lo store più vicino in piena sicurezza ed evitando assembramenti.