DANIEL WELLINGTON LANCIA IL NUOVO OROLOGIO

NASCE QUADRO,LA NUOVA VISIONE DI UN CLASSICO DANIEL WELLINGTON

Il marchio globale di orologi e accessori Daniel Wellington lancia la nuova collezione di orologi QUADRO per la quale sono state accuratamente scelte sei icone di stile provenienti da altrettanti paesi del mondo che saranno il volto delle nuove campagne di comunicazione worldwide del brand svedese.

Con l’introduzione della linea QUADRO il classico quadrante firmato Daniel Wellington assume una nuova forma. La nuova collezione è infatti caratterizzata da un quadrante rettangolare disponibile in tre differenti varianti: nero, bianco e verde. Gli orologi sono inoltre disponibili in acciaio inossidabile con finitura in argento e nella raffinata placcatura in oro rosa. Il quadrante verde è anche il primo quadrante a fantasia mai visto. Per accompagnare l’innovativo design, la collezione presenta anche due nuovi cinturini tra cui poter scegliere, in maglia metallica o in pelle.

“Ispirati dagli elementi eleganti e delicati della nostra collezione Petite, abbiamo ridisegnato il nostro quadrante perché assumesse una nuova forma audace, dando vita al nostro primo orologio angolare”, dichiara Olof Nordström, Responsabile Design di Daniel Wellington.

Altre News per: danielwellingtonlancianuovoorologio