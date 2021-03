DANIEL WELLINGTON LANCIA UN NUOVO WATCH IN CERAMICA

Daniel Wellington, brand internazionale tra i più amati del settore, lancia l’Iconic Link Ceramic, il nuovo modello di orologio che entrerà a far parte della sua collezione ICONIC LINK world wide dal 1° di marzo. Noto anche come il “The Little Black Watch”, questo nuovo modello è un orologio classico ed elegante realizzato in ceramica con dettagli argentati sulle lancette e sugli indici del quadrante che ne esaltano la materialità e si abbinano facilmente alla superficie lucida della ceramica.

Disponibile con il quadrante da 28mm e da 32mm, come tutti gli Iconic Link creati fino ad ora, questa sotto-collezione continuerà ad essere caratterizzata dai principi fondanti di Daniel Wellington: la creazione di accessori senza tempo, eleganti e di carattere. «Proprio come “The Little Black Dress” è noto per essere uno dei pezzi chiave del guardaroba per le donne alla moda, il nuovo Iconic Link Ceramic ha lo stesso ruolo, ma destinato al polso. È un orologio così elegante che aggiunge un istantaneo tocco glamour a qualsiasi look», afferma Camilla Åstrand, Responsabile delle Comunicazioni Globali di Daniel Wellington.

L’uso della ceramica è diventato una delle maggiori tendenze dell’orologeria negli ultimi anni. Dall’essere un materiale relativamente raro e di nicchia, con un uso limitato e pochissime opzioni di colore, ora è diventata un’alternativa premium a materiali comuni come l’acciaio inossidabile. Grazie alle sue proprietà uniche, quali leggerezza, resistenza e levigatezza, la ceramica risulta il materiale antigraffio per eccellenza, mantiene un colore che non svanisce mai e dona una sensazione fluida al polso di chi la indossa.

«Il team di progettazione ha iniziato dapprima a sperimentare una placcatura nera su uno dei nostri classici orologi della linea Iconic Link, ma rapidamente si è resoconto che si sarebbe graffiato troppo facilmente. Allo stesso tempo, il nostro team aveva appena iniziato a esplorare l’utilizzo della ceramica sui nostri gioielli. Sono stati proprio queste ultime sperimentazioni che ci hanno ispirato a testare questo materiale antigraffio anche sugli orologi. La qualità è al centro di tutto ciò che facciamo e lasciamo che il nostro processo richieda tempo fino a raggiungere la perfezione», afferma Olof Nordström, Head of Design di Daniel Wellington.





