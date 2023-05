DANIEL WELLINGTON: OCCHIALI DA SOLE PER PRIMAVERA ESTATE

Sono tra gli accessori più interessanti e versatili del nostro guardaroba. Di quelli che non puoi dimenticare. Gli occhiali da sole sono un classico ever-green che funzionano tutto l’anno e li sfoggiamo fieri ogni giorno per nascondere il nostro sguardo oppure per completare il nostro look.



Daniel Wellington ne propone dodici modelli nella nuova collezione primavera estate 2023 "Show Your True Color".

Realizzati a mano con acciaio inossidabile e bio-acetato, dalle tonalità perfette per questa primavera/estate, questi occhiali sono la scelta perfetta per rifinire la propria immagine e per esprimere al meglio la propria personalità dinamica e travolgente.





Altre News per: danielwellingtonocchialisoleprimaveraestate