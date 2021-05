Olio di Neem: come si usa e a cosa serve

In India da secoli l'utilizzo dei rimedi naturali per la salute della persona e l'igiene degli ambienti è un dato accertato. Proprio dall'India arriva un prodotto molto versatile, che può essere impiegato in tantissimi modi: l'olio di Neem. Vediamo come si usa e a cosa serve. Derivato da un arbusto, dalle foglie e dai frutti di una pianta, l'Azadirachta indica, dall'Asia ha esportato la sua fama di coltivazione anche in altri Paesi delle fasce tropicali, come l'Africa tropicale e l'America Latina. Il suo utilizzo sta cominciando però a diffondersi anche in Occidente e in Europa. Vediamo allora come utilizzare al meglio l'olio di Neem e per quali scopi.

Per la pulizia della casa l'olio di Neem è imbattibile

L'olio di Neem possiede proprietà antibatteriche, antifungine ed antiparassitarie. Combatte perciò acari della polvere, agenti patogeni, virus, batteri Gram positivi e Gram negativi, muffe. Questo lo rende un prodotto straordinario per la pulizia e l'igiene della casa, anche (e soprattutto) se si possiedono degli animali domestici e se si ha un giardino o uno spazio esterno, con molte piante. Si può perciò notare la sua importanza come detergente per la casa se si è soggetti ad allergie. Come lava-pavimenti ha un effetto sanificante, e così anche sulle superfici dure come tavoli, ripiani, piani cottura o per preparare gli alimenti. Ottimo anche per la detersione del parquet. Nei detergenti per la casa e per gli ambienti esterni (giardini, terrazze, balconi, etc.) lo si può trovare sia in formulazione diluita che concentrata, e lo si può utilizzare anche senza risciacquo. In generale, un detersivo a base di olio di Neem puro, igienizza, pulisce, deodora e sanifica in tutta sicurezza.

Come antiparassitario per le piante e i tuoi animali

L'olio di Neem è il detergente ideale se in casa hai animali come cani e gatti o se possiedi un giardino ricco oppure solo delle piante. Questo perché il suo utilizzo tiene lontani gli insetti e le sue larve sia dalle piante che dai nostri amici a quattro zampe. Si rivela infatti un killer di zanzare, pappataci, zecche, pulci e pidocchi, oltre che di zanzare ed altre specie che mangiano le foglie. Di contro, è assolutamente atossico per l'uomo, gli animali domestici e per le api, che non lo temono. Perfetto perciò anche per difendere un eventuale orto o un frutteto. Da sapere, inoltre, che alcuni preparati possono essere usati anche per disinfettare la frutta e la verdura, proprio in virtù delle azioni antiparassitarie dell'olio di Neem.

Per la salute e l'igiene del corpo e della pelle

L'olio di Neem però non si limita solo a mantenere igienizzata la casa, lo spazio esterno, l'orto, e a tenere al sicuro gli animali e le piante. È il rimedio naturale ideale anche per la persona, per la salute e l'igiene del corpo e della pelle. In commercio, oltre a detergenti per la casa e per gli ambienti, esistono saponi, shampoo, lozioni e creme per l'epidermide, e preparati per uso topico contro alcuni fastidi. L'olio di Neem viene infatti raccomandato per purificare una pelle particolarmente grassa e con imperfezioni, oppure per lenire e guarire eczemi ed ulcerazioni. Viene poi prescritto contro le punture di insetti e contro il prurito, come sfiammante per l'epidermide. Utilissimo per combattere micosi e dermatiti (tra cui la forfora), in Oriente viene utilizzato come vero e proprio medicinale: abitudine che qui da noi non ha ancora attecchito. Basti pensare che viene utilizzato anche come rimedio contro la febbre, le ulcere gastriche, i problemi di tipo urinario e del plesso emorroidario, e come anti-diabetico, per abbassare il livello di glicemia nel sangue.

Altre News per: olioneemcomecosaserve