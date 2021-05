Agenzia SEO: cos'è e a cosa serve

Quando si realizza un sito web, che esso sia un blog, un e-commerce o un sito divulgativo, si deve sempre fare i conti con la strategia SEO. Prima o poi, se si ha a che fare con il web, si sente parlare di SEO e affiliati, come se fossero l'abc del digital e del piazzamento sui motori di ricerca.

In effetti è proprio così: una buona strategia SEO permette ai siti web di risultare tra le prime ricerche sui motori di ricerca (ovviamente sempre per parola chiave) e quindi di aumentare notevolmente le visite, e possibilmente gli acquisti.

Purtroppo però, si tratta di un argomento molto tecnico, di cui solo gli esperti conoscono i trucchi ed i segreti. Per fortuna, esistono le Agenzie SEO, ovvero team di esperti in grado di piazzare il sito web in oggetto e di renderlo conforme in termini di SEO.

SEO: che cos'è e a che cosa serve

La SEO (che sta per Search Engine Optimization) è quell'insieme di attività e strategie digitali che permettono ad un qualsiasi sito web di migliorare la propria posizione sui motori di ricerca. Di conseguenza, un esperto SEO Lucca o in qualsiasi altra città, ad esempio, si occupa di gestire le strategie del sito per migliorarne la reputazione, il ranking e aumentarne le visite.

I motori di ricerca come Google, ad esempio, sono molto fiscali quando si parla di contenuti e promozione degli stessi, per cui seguendo le regole della SEO si riesce a far tutti contenti, sia motori di ricerca che i lettori veri e propri, in carne ed ossa.

Con un posizionamento migliore, quindi, un sito web ottimizzato riuscirà a risultare tra i primi risultati quando si cerca qualcosa di simile o di correlato ai contenuti presenti sullo stesso.

Seguendo regole come la gestione degli elenchi puntati, l'inserimento di link in entrata e in uscita e l'ottimizzazione del sito on page, si fa quella che viene definita come SEO on page, ovvero un'ottimizzazione che ha lo scopo di migliorare la fruizione del contenuto in pagina.

Questa può essere un'attività, alla fine, alla portata di tutti, ma non è sempre così.

Il ruolo dell'agenzia

Il ruolo di un'agenzia SEO è di fondamentale importanza se si vuole imporre il proprio servizio tra i primi fra i risultati di ricerca. Quando si commissiona un sito ottimizzato SEO, infatti, l'agenzia prende in mano tutti quei fattori necessari per rendere il tuo sito il più appetibile possibile ai motori di ricerca.

Google (e tutti gli altri motori principali) riconoscono quando un articolo, un sito o un contenuto sono ben ottimizzati, premiando gli stessi inserendoli nella prima pagina di ricerca (chiamata SERP). Tutti gli interventi che l'agenzia promuove sul sito web sono quindi pensati per ricevere tale posizionamento, incrementando così anche la reputazione del tuo sito e della tua attività.

La parte più imponente ed importante di quando si opera sulla SEO di un sito web è sicuramente quella della gestione, dell'analisi e della sistemazione delle parole chiave all'interno dei testi del sito, conosciute anche come keywords.

Le keywords vengono quindi studiate tenendo in considerazione sia il tipo di prodotto/servizio su cui il sito web si concentra, ma anche e soprattutto sui volumi di ricerca di ogni singola parola chiave che viene studiata.

Ogni frase, locuzione o parola, infatti, viene battuta uno specifico numero di volte online. In attinenza a quelle che sono le esigenze del sito, quindi, vengono scelte ed inserite le keyword che hanno un volume di ricerca maggiore, insieme a quelle con un volume minore, seppur in minor presenza.

In questo modo, il motore di ricerca riconoscerà quelle parole, il topic principale del tuo sito e, di conseguenza, lo posizionerà anche in base a quelli che sono i risultati della concorrenza.

Tutto questo lavoro, esclusivamente di natura tecnica, viene svolto da un'agenzia preposta e difficilmente è una cosa che si può fare senza conoscere tecniche e metodologie SEO.

Perché rivolgersi ad un'agenzia SEO

Una volta snocciolato l'argomento SEO (che è comunque più profondo di così), la domanda principale è: perché rivolgersi a dei professionisti di settore?

Trattandosi di un argomento estremamente legato al web, al digital e al mondo tech in generale, si tratta di un settore lavorativo in incredibile crescita e in costante aggiornamento con i nuovi metodi di riconoscimento e intelligenza artificiale.

Un esperto SEO, quindi, rimane sempre in formazione sui più nuovi metodi di scrittura e ottimizzazione SEO, fornendo ai clienti un servizio sempre fresco ed attuale, mai obsoleto o superato. Un'agenzia SEO è quindi la migliore opzione alla quale affidarsi, soprattutto perché fornisce:

Analisi del sito web da ottimizzare in realazione a concorrenza e piazzamento attuale.





Analisi e stesura delle keyword, con relativa indicazione dei volumi di ricerca per ogni singola parola chiave.





Strutturazione e stesura di contenuti ottimizzati, con un occhio di riguardo sia verso l'ottimizzazione che verso i contenuti veri e propri, legati all'attività da spingere.

Insieme a tutto questo, è necessario anche considerare come un'agenzia sia in grado di determinare cosa serve al sito e cosa no, indicando quali sono gli interventi da attuare per migliorare il posizionamento SEO e incrementare il numero di visite sul sito.

Oltre a questo, tutti i servizi di ottimizzazione sono spesso seguiti da un programma di promozione e ads pubblicitarie, che oltre ad essere anch'esse ottimizzate secondo le strategie SEO, sono incentrate sulla ricerca e la fidelizzazione di nuova clientela, che conoscerà il sito e se ne affezionerà.

Questo processo di fidelizzazione è legato anch'esso alla SEO e all'ottimizzazione, in quanto parecchie campagne pubblicitarie sono scritte da ADS Specialist e Copywriter di settore esperti in SEO.

Perché scegliere un'agenzia?

Soprattutto nel momento in cui il sito web da ottimizzare è legato ad un'attività, l'intervento di un'agenzia può essere molto rilevante. Questo perché ogni sito web è concepito come un progetto a sé stante, unico e con le proprie esigenze.

Un esperto SEO sa bene come risolvere diversi problemi, ideando nuove strategie per ogni sito web.

Altre News per: agenziacosaserve