Covid-19 : Cala ancora l'indice di trasmissibilità Rt

Dopo tre settimane di rialzo,Rt in Italia è nuovamente sceso, nell'ultima settimana si è attestato a 0,86 contro 0,89 della scorsa settimana: nasce dalla riunione della sala controllo Ministero-Emissioni-Regioni per i dati. Nessuna regione è "ad alto rischio", 4 sono a rischio moderato, le altre a basso rischio. Solo Umbria e Molise hanno un Rt maggiore di 1.al di sopra della soglia critica di ammissione. In calo anche l'incidenza, sempre sotto i 100 casi ogni 100mila abitanti dallo scorso ottobre.

