Covid, aumentano incidenza e indice Rt : Mattarella ricorda le vittime

Aumenta l'dei casi di. Nella settimana sono stati 725 casi ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 510 casi della scorsa settimana. Questi i dati del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss. Anche l'di trasmissibilità è in aumento. La Rt media calcolata sul sintomatico è pari a 0,94 (range 0,83-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era a 0,83. Calano i ricoveri in terapia intensiva, stabili quelli ordinari. 4 Regioni sono ad alto rischio e altre 15 sono a rischio moderato.

Rimane scolpita nella memoria degli italiani la data del 18 marzo 2020. L'immagine dei mezzi militari che trasportavano a Bergamo le vittime di un virus all'epoca ancora sconosciuto conteneva la tragedia dell'intera pandemia. Così il presidente Mattarella, nella Giornata nazionale delle vittime. Lo smarrimento di fronte a una minaccia così insidiosa ha subito ceduto il passo a una tenace reazione, fatta di coraggiose scelte collettive e scaltri comportamenti individuali, per affrontare una sfida senza precedenti.

