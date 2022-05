GTA Online: ricompense quadruple nelle gare terrestri e per veicoli speciali

In più, bonus su gare improvvisate, oggetti collezionabili e altro

Questa settimana, le strade e i circuiti di Los Santos sono invasi dal rombo dei motori dei veicoli intenti a competere per il primo posto. I piloti principianti ed esperti possono guadagnare cifre appetitose partecipando agare terrestri, per veicoli speciali, per ruote scoperte e altro ancora.

Il limite massimo sulle scommesse sulle gare è stato alzato ae le ricompense per chi partecipa asono state raddoppiate fino al 25 maggio. Allacciati la cintura, fai rombare il motore e goditi il brivido dell’adrenalina.

GTA$ e RP quadrupli nelle gare terrestri e per veicoli speciali

Che tu preferisca gareggiare solo sulla terraferma o sfruttare le opportunità fornite dai veicoli speciali per attraversare la terra, l’acqua e l’aria e tagliare il traguardo in prima posizione, sappi che questa è un’ottima settimana sia per leche per quelle per, che frutterannoa tutti i partecipanti.

GTA$ e RP doppi nelle gare per ruote scoperte e nelle gare premium

Pensi di avere dei buoni riflessi? Te la cavi con le curve a gomito? Metti alla prova le tue capacità nellee nelleper tutta la settimana per avere. Il costo di accesso alle gare premium è dimezzato fino al 25 maggio, quindi potrai incrementare ancora di più i tuoi guadagni.

Bonus sugli oggetti collezionabili

Questa settimana, tieni d’occhio gli oggetti collezionabili: completando un set di carte da gioco o oggetti di scena, trovando tutte le chiavette collezionabili o recuperando la Pistola Perico di El Rubio riceverai un bonus da 200.000 GTA$. Se riuscirai a trovare una cassa nascosta o un forziere del tesoro per tre giorni nell’arco della settimana riceverai altri 100.000 GTA$ (consegnati entro 72 ore dal completamento).

Veicolo trofeo dell’Autoraduno: Invetero Coquette Classic

Chi si posizionerà ai primi tre posti nella serie di inseguimenti per tre giorni consecutivi riceverà la Invetero Coquette Classic, una versione con tettuccio di un capolavoro amato dai collezionisti, perfetto per sfoggiare la bellezza del design anni Cinquanta sulle autostrade e di fronte ai passanti.

Prova Imponte Beater Dukes, Bravado Gauntlet Classic e Lampadati Casco nell’area di prova

Passa dall’area di prova dell’Autoraduno di LS per provare l’Imponte Beater Dukes, la Bravado Gauntlet Classic e la Lampadati Casco, mettendole alla prova ino godendoti il piacere di guidarle senza nessun impegno economico.

Veicolo da primo premio del Casinò e Resort Diamond: Dewbauchee JB 700W

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per provare a vincere la Dewbauchee JB 700W, un’auto creata pensando ai bisogni e ai desideri delle spie del passato e perfetta per una fuga in grande stile.

SCONTI

Questa settimana, gli imprenditori che vogliono lanciarsi nel mondo delle riparazioni e della personalizzazione possono acquistare un’autofficina con il 30% di sconto e una serie di veicoli in grado di seminare il caos nelle strade di LS, nelle gare di cui abbiamo parlato e altrove.

Altre News per: onlinericompensequadruplenellegareterrestriveicoli