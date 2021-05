Open Country: novità in un gameplay trailer

ESPLORA E SOPRAVVIVI NELLA NATURA RIGOGLIOSA CON OPEN COUNTRY, IN USCITA IL 3 GIUGNO

Attività di pesca e veicoli mostrati nel nuovo gameplay trailer

505 Games ha rilasciato un nuovo trailer che mostra alcuni nuovi elementi che saranno presenti nella vasta natura diOpen Country,il nuovo titolo di caccia arcade open world che dona ai giocatori la possibilità di vivere un’avventura nella natura dalla comodità di casa loro. Grazie al nuovo trailer i giocatori possono osservare alcune novità del titolo, tra cui la pesca, i veicoli, l’ escursionismo, e in particolare, la presenza di un simpatico cane da caccia.

Open Country pone i giocatori negli stivali da trekking di un dipendente aziendale fin troppo familiare che anela ad un cambiamento dalla sua restrittiva vita in città. Desiderosi di staccarsi dal trambusto della grande città, i giocatori e il loro fidato compagno canino si trovano di fronte alla ritrovata libertà di poter esplorare e sopravvivere tra le terre indomite e assaporare gli spazi aperti della loro nuova vita.

– Completando vari compiti e missioni in paese con Gary dello Snowridge Lodge, i giocatori saliranno di livello e otterranno nuove armi e un equipaggiamento migliore, il che gli permetterà di intraprendere missioni più difficili, fino a diventare Maestri della Natura.

– Gestisci i rifornimenti, caccia, pesca e foraggia per cibo e risorse, gestendo attentamente i tuoi bisogni e la tua sorpavvivenza tra i pericoli della natura selvaggia.

– Vaga liberamente tra i tre ambienti creati a mano che saranno disponibili al lancio, ognuno con il suo sistema meteorologico unico e flora e fauna native. Utilizza un quad fuoristrada per attraversare il terreno montagnoso.