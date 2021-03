505 Games annuncia Open Country per PC

Caccia, esplora, sopravvivi e ravviva il tuo legame con la natura - tutto comodamente da casa tua, in un’ avventura open world da 505 Games.

505 Games ha deciso di portare i grandi spazi aperti della natura negli spazi interni della nostra casa con Open Country, un nuovo gioco di caccia che offre un'avventura all'aperto facilmente accessibile e divertente.

Il trailer di lancio di Open Country mostra un mondo di gioco esplorabile dove la sopravvivenza, la caccia sportiva e molto altro sono a portata di mano dei giocatori:

Sviluppato da Funlabs,Open Country è in arrivo su PC tramite Steam ed Epic Games Store il 18 maggio, al prezzo di 14,99 euro. I giocatori interessati possono aggiungere Open Country alla loro Wishlist già da ora.

Open Country mette i giocatori negli scarponi da trekking di un dipendente aziendale fin troppo familiare che desidera un cambiamento dalla sua vita restrittiva in città. Desideroso di staccarsi dal trambusto della grande metropoli, il giocatore e il suo fidato compagno canino si trovano di fronte allla libertà di esplorare e sopravvivere tra le terre selvagge e di godere degli spazi aperti della loro nuova vita.

Caratterizzato da un mondo aperto in terza persona che spazia dal fogliame lussureggiante ai paesaggi aspri, il mondo di Open Country è pronto per essere esplorato dai giocatori mentre imparano importanti abilità di sopravvivenza e di caccia lungo la strada. Vuoi diventare un maestro della natura? I giocatori possono visitare Gary allo Snowridge Lodge e il Park Ranger per completare più di 30 missioni progettate per mettere alla prova le loro abilità appena apprese.

? Esplora– Vaga liberamente per la mappa di gioco e intraprendi svariate missioni mentre affini le tue abilità di sopravvivenza

? Caccia e sopravvivi – Gestisci attentamente le provviste mentre fai escursioni alla ricerca di cibo tramite la caccia

? Dimostra la tua abilità – Completando vari lavori in paese, i giocatori possono salire di livello per ottenere armi ed equipaggiamento migliori, intraprendere missioni più difficili e lavorare adoperarsi per diventare un maestro della vita all’aria aperta.

