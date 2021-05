La quinta stagione del Viaggio arriva in GWENT

CD PROJEKT RED annuncia che il Viaggio è tornato per la quinta stagione in GWENT: The Witcher Card Game. I giocatori possono iniziare a salire di livello ancora una volta per sbloccare nuovi premi esclusivi gratuitamente a partire da ora su PC, dispositivi Mac Apple M1, iOS e Android.





Viaggio è il sistema di progressione di GWENT che premia i giocatori mentre salgono di livello ottenendo vittorie nelle partite in modalità Standard, Stagionale e Draft. La stagione 5 offre oltre 100 livelli da sbloccare, ciascuno contenente avatar esclusivi e punti premio, che i giocatori possono riscattare per gli oggetti disponibili nel libro dei premi in-game di GWENT. La quinta stagione del Viaggio durerà per i prossimi tre mesi ed è incentrata su Triss Merigold, la leggendaria maga temeriana e amica di Geralt di Rivia.



Oltre al livello base del Viaggio, gratuito per tutti i giocatori, è disponibile anche il Premium Pass, che garantisce ai giocatori l'accesso immediato alla skin personalizzabile del leader neutrale Triss Merigold. Offre anche ancora più premi da sbloccare, inclusi diversi abiti alla moda, ciondoli e aure per Triss, barili di carte premium e standard, titoli, bordi animati e avatar. Inoltre, i giocatori possono anche acquistare un pacchetto speciale che include il Premium Pass e un potenziamento istantaneo della progressione del Viaggio.

