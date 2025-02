A marzo la quinta stagione di Monster Hunter Now: La lama del risveglio

Niantic Inc., software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, annuncia ufficialmente la quinta stagione di Monster Hunter Now, che si chiamerà "La lama del risveglio".

A partire da giovedì 6 marzo 2025 debutterà la nuova stagione con tantissimi aggiornamenti per i giocatori.

Nel corso della stagione saranno infatti introdotte nuove funzionalità, tra cui la possibilità di scambiare determinati materiali con ricompense di vario tipo.

Nuovi Mostri

Tra le maggiori novità spicca anche l'introduzione di due nuovi mostri: Glavenus e Arzuros, che saranno protagonisti di una missione urgente in un capitolo specifico della Stagione 5. Prima dell’inizio della stagione, tuttavia, sarà introdotto il Chatacabra, un nuovo mostro di Monster Hunter Wilds, che approderà in Monster Hunter Now il 28 febbraio.

Dopo l’inizio della Stagione 5, alcuni mostri saranno temporaneamente rimossi dal campo. Inoltre, anche i mostri che potevano essere rilevati durante la Stagione 4 saranno temporaneamente non disponibili nel Rilevatore di mostri.

Torneranno disponibili sul campo una volta completate le missioni di sblocco mostri che iniziano nella Stagione 5.

Nuove abilità e modifiche ad abilità pregresse

Due le abilità che saranno introdotte nella Stagione 5:

Spada condivisa: Incrementa il potere di attacco durante una caccia di gruppo.

Incrementa il potere di attacco durante una caccia di gruppo. Forza bruta: L’affinità si riduce, ma il potere di attacco è incrementato.

Sono inoltre previste alcune modifiche al bilanciamento di abilità già presenti nel gioco. il team di sviluppo Niantic sta lavorando ad alcune correzioni per raggiungere il giusto equilibrio tra le diverse tipologie di armi, risolvendo al contempo i principali problemi emersi per ciascuna. Queste modifiche nascono dall'ascolto dei suggerimenti espressi dalla community su forum e social, soprattutto per quanto riguarda l’usabilità.

Le principali modifiche che verranno apportate sono le seguenti: