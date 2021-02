GWENT: La quarta stagione del Viaggio inizia ora

CD PROJEKT RED annuncia che una nuova stagione del Viaggio è ora in corso su GWENT: The Witcher Card Game. I giocatori possono guadagnare ricompense uniche salendo di livello in Viaggio su tutte le piattaforme supportate: iOS, Android e PC.

Il Viaggio è il sistema di progressione di GWENT con oltre 100 livelli, ognuno contenente ricompense uniche. Completare missioni settimanali speciali e vincere partite nelle modalità di gioco Standard, Stagionale e Draft ti farà progredire e sbloccherai nuovi oggetti. La quarta stagione di Viaggio durerà per i prossimi tre mesi ed è incentrata su Yennefer di Vengerberg, una delle più grandi maghe del continente, e il vero amore di Geralt di Rivia.

Il livello base di Viaggio è gratuito per tutti i giocatori. Un Premium Pass opzionale ritorna anche per la quarta stagione, garantendo l'accesso immediato alla personalizzabile skin comandante neutrale Yennefer di Vengerberg. Il Premium Pass offre anche ancora più ricompense da sbloccare, inclusi diversi stili di moda e accessori per Yennefer, barili di carte, titoli dei giocatori, avatar animati e bordi.

GWENT: The Witcher Card Game è disponibile gratuitamente su PC tramite GOG.COM e Steam, nonché su Android e iOS. Per ulteriori informazioni su GWENT, consulta playgwent.com.

