Attrice italiana serie tv e film accoltellata dalla figlia: è in gravissime condizioni

A Milano una ragazza di 16 anni, studentessa delle superiori, è stata indagata dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio dopo aver accoltellato la madre, 51enne P.G. , Attrice famosa per la sua partecipazione a varie serie TV e film.

L'ipotesi degli inquirenti è che sia stata lei a picchiare la madre, quasi uccidendola. Poi le avrebbe chiesto aiuto, raccontando, con apparente e sorprendente lucidità, una storia che però non ha resistito a lungo.

La 16enne lunedì sera è stata indagata dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. L'allarme è scattato in mattinata, quando il sedicenne ha telefonato al 112. Sul posto, un appartamento in via Meda, periferia sud della capitale, gli operatori sanitari del 118 ei carabinieri del nucleo Radiomobile e della Milano Porta Magenta l'azienda è subito intervenuta.

La 51enne ha avuto una coltellata all'inguine: è stata accompagnata al pronto soccorso della Niguarda, dove è tuttora ricoverata con prognosi riservata e in condizioni molto delicate. I carabinieri hanno ascoltato la giovane: solo lei era in casa con la madre. Ha detto che sua madre si era autoinflitta il colpo.

Tuttavia, le indagini degli investigatori hanno immediatamente smantellato il castello di bugie del sedicenne, che è stato formalmente indagato in serata. Secondo quanto riportato da MilanoToday, più volte in passato la studentessa sarebbe già stata responsabile di molestie e maltrattamenti psicologici nei confronti della madre.

