Novara, tifoso 40enne precipita dalla curva dello stadio: condizioni gravissime

Grave incidente allo stadio di Novara durante la partita tra Novara FC e Pro Patria Busto Arsizio. Un tifoso 40enne, per cause ancora da accertare, è precipitato dalla curva, finendo in un fossato. L’uomo è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravissime, secondo le prime informazioni. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Novara - auto travolge bici: morta 40enne - Il grave incidente è avvenuto nei pressi dello stabilimento Igor Attualità - Una donna, di circa 40 anni, è stata travolta da un'auto mentre era in sella alla sua bici a Cameri, in provincia di Novara. Il grave incidente è avvenuto nei pressi dello stabilimento Igor.

Pallavolo in lutto: il commovente addio di una giocatrice della Igor Novara alla compagna di squadra Julia Ituma - Una tragica notizia ha sconvolto il mondo della pallavolo: Julia Ituma, giovane promessa della squadra Igor Novara, è scomparsa giovedì a Istanbul. La compagna di squadra Federica Bonifacio le ha dedicato un toccante post su Instagram, in cui esprime tutto il suo dolore e la sua rabbia per la perdita di una giovane vita.