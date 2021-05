Carriera militare, un percorso di vita e formazione

Il Ministero della Difesa è uno dei principali reclutatori dello Stato per l'assunzione ogni anno di giovani, sia in ambito militare che civile. Con la professionalizzazione delle forze armate, il reclutamento del personale militare si confronta anch'esso oggi con le logiche del mercato del lavoro al fine di reclutare al meglio donne e uomini che poi andrà a formare.

Per le forze armate si tratta di attrarre le risorse umane verso una professione caratterizzata in particolare da vincoli sconosciuti al settore civile. Per questo devono promuovere presso tutti i giovani, i valori portati dall'istituzione, le responsabilità del compito che sarà loro affidato, le prospettive di promozione sociale che assicurino capacità di formazione continua e stabilità professionale.

Se sei un giovane che ha voglia di servire il proprio paese attraverso la carriera militare devi sapere che le Forze Armate si impegnano ad addestrarti per tutta la tua carriera e ti offrono di evolvere il tuo percorso lavorativo secondo i tuoi desideri e le tue possibilità. Potrai sempre migliorarti, svolgere varie missioni e acquisire nuove abilità.



Le Forze Armate offrono molte carriere per lo svolgimento dei vari compiti assegnati a ciascuno dei vari corpi. Sia che si tratti di sottufficiali che ufficiali, oggi è sempre possibile per un giovane, qualunque sia il suo livello, ottenere un primo contratto militare e fare carriera attraverso la formazione e la promozione interna.



Fanno parte delle Forze Armate italiane (FF.AA.): l'Esercito Italiano, la Marina Militare e l'Aeronautica Militare e l'Arma dei Carabinieri. Per entrare nei corpi delle forze armate è possibile partecipare ai vari concorsi pubblici, consultabili su Gazzetta Concorsi, che sono aperti a tutti, purché in possesso dei requisiti richiesti. A seguito del superamento di un concorso si accede ad un periodo di formazione specifico.

Sia che tu scelga la carriera da sottufficiale o ufficiale, l'esercito ti darà l'opportunità di acquisire abilità per accedere a posizioni di responsabilità. I soldati beneficiano dell'addestramento durante la loro permanenza per facilitare queste evoluzioni, infatti, buona parte degli ufficiali sono ex sottufficiali.



E' possibile far parte delle forze armate sia su base volontaria che professionale purchè si soddisfino i requisiti generali che riguardano tutte le carriere militari ed in particolare al possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, gli eventuali procedimenti penali o disciplinari, l’idoneità psico-fisica, gli accertamenti diagnostici e i requisiti morali e di condotta.

E se non vuoi trascorrere in un reparto tutta la tua carriera professionale, sappi che le Forze Armate supportano il personale nella loro riqualificazione. Anche se sarà un percorso breve o volontario, l'esercito come le altre Forze Armate resteranno un'esperienza da valorizzare nel tuo CV.



Lacontinua a svolgere anche un ruolo di integratore sociale a beneficio dei giovani meno qualificati. Tutti possono avere accesso alla formazione e ad una professione che offre prospettive professionali gratificanti. Il reclutamento del personale, come già detto, viene tradizionalmente effettuato attraverso concorsi (esterni ed interni). In seguito al concorso, a chi sarà scelto e risultato idoneo, sarà affidato un ruolo molto specifico all'interno dell'esercito o altri corpi militari.

