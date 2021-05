Festa scudetto Inter : Il Sottosegretario Sileri è preoccupato

Nessuna zona rossa a Milano avrebbe limitato i tifosi che volevano festeggiare lo. È il pensiero delalla Salute Pierpaoloche ha condannato il comportamento di chi si è radunato in piazza Duomo per festeggiare il campionato dell', molti senza maschera. "Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso", ha detto.

"C'è un po 'di preoccupazione. Fa male vedere piazza Duomo con 30mila tifosi che urlano, festeggiano, molti senza maschere", "vuol dire che il rischio è ancora troppo sottovalutato", ha detto il Sottosegretario alla Salute, Sileri, in un intervista alla stampa. Se ci sono stati dei positivi, c'è stato sicuramente qualche contagio, lo potremo raccontare solo tra due settimane. "La polizia ha controllato il più possibile", "è riuscita a impedire che i festeggiamenti continuassero oltre l'orario di coprifuoco".

Altre News per: festascudettointersottosegretariosileripreoccupato