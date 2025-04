Covid-19 nel mondo oltre 153,1 mln di casi : Mattarella ringrazia Esercito

Home » Social News » Covid-19 nel mondo oltre 153,1 mln di casi : Mattarella ringrazia Esercito

In un messaggio per il 160 ° anniversario della Fondazione dell'Esercito Italiano, il Presidente Mattarella esprime "gratitudine" e "apprezzamento" ai militari anche "per quello che state facendo per contrastare la grave emergenza sanitaria". "Il vostro prezioso e qualificato contributo al funzionamento del sistema nazionale" e "per garantire la sicurezza del quadro per le attività libere delle nostre comunità si è confermato di valore assoluto. Supereremo questo test e sarà anche per il tuo contributo ", ha affermato.

Covid-19, Cina contro USA: Basta strumentalizzazioni e diffamazioni sull'origine della pandemia

Continua il dibattito sull'origine della pandemia di Covid-19, con la Cina che respinge fermamente l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio.

Covid-19: la Cia rivaluta l'origine della pandemia, possibile fuga da un laboratorio cinese

La Central Intelligence Agency (Cia) ha dichiarato che è "probabile" che la pandemia di Covid-19 abbia avuto origine da una fuga di laboratorio in Cina.

Studio Rivela Potenziale Effetto Protettivo del Covid-19 Contro il Cancro

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro.