Covid-19, nel mondo oltre 109 Mln di casi : Rara variante trovata a Napoli

Home » Social News » Covid-19, nel mondo oltre 109 Mln di casi : Rara variante trovata a Napoli

Intanto, per la prima volta in Italia, un'altra variante del Covid-19 è stata individuata a Napoli. Lo ha annunciato la Regione Campania. Il potere dell'infezione o altre caratteristiche non sono conosciute come con molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525. Solo 32 casi sono stati identificati in Gran Bretagna e pochi casi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai così lontano in Italia. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa è risultato positivo al campione. Ed è iniziata la ricerca dei contatti.

Covid-19, Cina contro USA: Basta strumentalizzazioni e diffamazioni sull'origine della pandemia

Continua il dibattito sull'origine della pandemia di Covid-19, con la Cina che respinge fermamente l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio.

Covid-19: la Cia rivaluta l'origine della pandemia, possibile fuga da un laboratorio cinese

La Central Intelligence Agency (Cia) ha dichiarato che è "probabile" che la pandemia di Covid-19 abbia avuto origine da una fuga di laboratorio in Cina.

Studio Rivela Potenziale Effetto Protettivo del Covid-19 Contro il Cancro

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro.