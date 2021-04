Covid-19 nel mondo oltre 144,7 Mln di casi : Scuola, obiettivo presenza 100%

Il numero di casi di contagio Covid-19 accertati nel mondo dall'inizio della pandemia è salito a 144 milioni 741.808. È quanto apprendiamo dall'ultimo conteggio pubblicato dal Corriere della Sera. Il numero totale di persone decedute ammontava a 3 milioni 71.834. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito in assoluto dalla pandemia con oltre 31,9 milioni di contagi e oltre 570.000 decessi. Le morti per Covid-19 negli Stati Uniti superano le 570.000, per l'esattezza 570.082, su 32 milioni di casi. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Negli Stati Uniti, finora sono state somministrate 218,9 milioni di dosi di vaccini. Seguono il Brasile con 383.502, il Messico con 214.079, l'India con 186.920 e il Regno Unito con 127.597.

"Penso che tutti siano d'accordo sulla necessità di riportare a disposizione anche tutti i ragazzi delle scuole superiori. Il CDM ha deciso di prevedere il 70% ma non c'è divergenza sull'idea che dovremmo andare al 100%" . Così il ministro dell'Istruzione, Bianchi, a Radio 24. "Il decreto prevede che dove ci sono situazioni particolari come focolai possono esserci delle eccezioni, ma il senso di marcia è al 100%", ha aggiunto Bianchi, che ha difeso la scuola e la mobilità. provvedimenti del governo Draghi e del precedente governo Conte.

Il decreto legge Covid contenente la nuova riapertura parziale è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che prevede la riapertura graduale a partire dal 26 aprile, è entrato in vigore dalla mezzanotte di oggi venerdì 23 aprile 2021.

Altre News per: covidmondooltrecasiscuolaobiettivopresenza