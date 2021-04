Miitopia: il grande ritorno dei Mii su Nintendo Switch

Grazie a una esclusiva demo gratuita, da oggi è possibile avere unassaggio del nuovo titolo per Nintendo Switch che riporta in auge i Mii, gliiconici personaggi Nintendo apparsi per la prima volta nel lontano 2006 su Wii

Sono passati 15 anni dall’esordiodei Mii, iprimissimi avatar digitali di Nintendo comparsi per la prima volta sullastorica console Wii. Questi iconici personaggi,completamente personalizzabili, sono apparsi in oltre150 videogame, primo su tutti ilmitico Wii Sports, e sono diventati parte integrante dell’immaginario legatoalla grande N. I Mii hanno dato la possibilità ai fan Nintendodi avere una piccola versione digitale di sé stessi su tutte le console dal2006 a oggi e ora sono pronti a sbarcare su NintendoSwitch e NintendoSwitch Lite con un’avventuraa loro completamente dedicata. Miitopia sarà disponibile dal 21 maggio,ma a partire da oggi, 27 aprile, gli appassionati avranno lapossibilità di provare tutte le novità del videogioco grazie a un’esclusiva demo gratuita, scaricabile dallo store digitale Nintendo eShop.

In Miitopiaper Nintendo Switch, i giocatori possono intraprendere un'esilarante avventurapersonalizzabile, reclutando i loro amici, familiari o chiunque scelgano.Attraverso la demo gratuita, gli appassionati potranno scoprire le principalicaratteristiche del videogame, a partire dalla sua feature fondamentale: la creazione epersonalizzazione dei Mii. Miitopia dà infatti la possibilità di crearepersonaggi da zero, facendo indossare loro parrucche glamour, acconciaturecolorate e trucchi di ogni tipo. I Mii possono inoltre essere facilmentecondivisi con gli amici utilizzando un codice diaccesso, in modo che possano essereutilizzati per popolare un’altra copia del gioco, anche in ruoli diversi. In Miitopia,infatti, ogni personaggio del gruppo che partirà all’avventura avrà un ruoloben specifico, dal più classico al più insolito: chiunque non voglia brandireuna spada o un bastone può combattere con il microfono come Pop Star oagitare una padella contro i nemici nei panni di uno Chef.Altri potrebbero addirittura voler essere un gatto!

Ogni membro delgruppo avrà anche un carattere differente: a seconda della personalità diciascuno, le azioni in battaglia possono differire. Un chierico gentile puòproteggere altri personaggi Mii del gruppo, ma potrebbe anche volerrisparmiare i nemici, mentre uno scienziato testardo potrebbe attaccare duevolte o rifiutarsi di dare una mano. Il team potrà inoltre contare sull’aiutodi un fidato destriero, che presterà aiuto in battaglia e assisterà i giocatorieffettuando attacchi a cavallo.

Un altro aspettofondamentale del gioco sono le relazioni tra Mii, che i giocatori potrannoapprofondire e coltivare durante i soggiorni alla locanda dell’isola di Miitopia,tra un combattimento e l’altro. I membri del gruppo potranno essere collocatinelle stesse stanze in modo da far evolverela loro amicizia naturalmente,ma ci sono anche molti luoghi ricreativi da esplorare insieme per approfondirele amicizie, come il caffè o il cinema.

Altre News per: miitopiagranderitornonintendoswitch